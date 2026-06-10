Noppert recuerda una celebración peculiar: «Van Gaal no podía parar de reírse»

A petición de De Telegraaf, Andries Noppert recuerda el Mundial 2022, que vivió con intensidad como inesperado portero titular de Holanda. El alto guardameta cuenta, entre otras cosas, una anécdota sobre el entonces seleccionador Louis van Gaal.

Noppert recuerda una jornada de prensa de la KNVB, semanas antes del torneo. «Se hicieron muchas fotos y vídeos que se proyectaban en los estadios al presentar a los jugadores», explica el portero, cinco veces internacional con la Oranje.

Todos debían idear una celebración, así que Noppert improvisó: «Un gesto de alegría por un gol o una parada. Nunca lo había pensado, así que me llevé unos prismáticos imaginarios a los ojos».

Lo hice justo cuando Van Gaal revisaba las grabaciones. «No paraba de reírse», recuerda el portero frisón. «Esta foto se tomó después de ganar a Senegal. Van Gaal imitó mi celebración». El técnico se divertía y comentaba: «Vaya, eso sí que es una celebración».

El guardameta del Heerenveen solo tiene elogios para Van Gaal: «Con él sabes exactamente a qué atenerte y te hace sentir que eres bueno tal como eres». A continuación recuerda una anécdota que ilustra la comunicación directa del técnico durante los entrenamientos.

El portero de 32 años protestaba porque, junto al campo de entrenamiento, había una nevera portátil con agua para los jugadores, mientras que el cuerpo técnico podía tomar refrescos. «Estaba allí refunfuñando un poco, porque ya estaba harto de tanto agua. Al parecer, lo hice un poco demasiado alto, porque Van Gaal me oyó. Se acercó a mí con mucho alboroto. “Oh, ¿y qué bebes en casa?”, me preguntó. “Bueno, lo que me apetezca”, le respondí.

Luego señaló las dos neveras y sentenció: «A partir de ahora la de la izquierda es tuya; la de la derecha, con agua, es para los demás».

«Van Gaal y yo nos llevábamos bien. Es un sentimiento difícil de expresar con palabras. He compartido momentos maravillosos con este gran señor. Únicos», concluye un agradecido Noppert.