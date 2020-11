Nómina de la Selección Colombia vs. Ecuador, por las Eliminatorias: convocados, once y suplentes

quiere meterse por tercera vez consecutiva en una Copa del Mundo y su camino rumbo a 2022 sufrió un fuerte traspié ante Urguay que venía de caer justamente ante y que humilló a los cafeteros con un terrible 0-3 en Barranquilla.

Queiroz pierde a Mina por expulsión, pero recupera a Davinson Sánchez que se unió el día jueves a la concentración tras estár presente en el nacimiento de su hija, mientras que las dudas en ataque rondan la concentración colombiana, tras la floja actuación del viernes.

Por los lados de Ecuador también se reportan novedades importante. A la baja obligada por sanción de Carlos Gruezo, luego de acumular amarillas ante , se suman seis jugadores más, reportados como positivos por COVID-19.

La Federación confirmó que Énner , Alan Franco, Diego Palacios, Mario Pineda, José Cifuentes y Moisés Cardozo fueron desafectados tras conocerse los resultados de sus pruebas y entraron en aislamiento, cumpliendo con el protocolo médico establecido.

