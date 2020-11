Nómina de Atlético Nacional vs. América de Cali, por la Liga BetPlay 2020: convocados, titulares y suplentes

Últimos 90 minutos del Clásico que solo podrán dejar a uno de los dos en la Semifinal del campeonato y en carrera por el título, aunque con circunstancias especiales en ambos equipos que le podrían restar brillo al enfrentamiento.

El Verdolaga sacó ventaja en el Pascual Guerrero gracias a un doblete de Duque, pero la serie sigue abierta gracias al gol de Ramos para La Mechita. Ahora el panorama es completamente distinto por las notables bajas de lado y lado por diferentes motivos.

Alejandro Restrepo tendría 14 potenciales bajas, 11 de ellas por contagio masivo de Coronavirus y 3 más por lesión, según lo reveló el médico Nelson Rodríguez en conferencia de prensa.

Por su parte, Juan Cruz Real no pudo contar con 7 jugadores tanto por lesión, como por sanción y algunos más por COVID-19, agregándole un ingrediente extra a su misión de revertir la eliminatoria.

Goal 50 Revealed: The best 50 players in the world