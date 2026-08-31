Con el mercado de fichajes veraniego de los clubes de las grandes ligas europeas a punto de cerrar, la lista de jugadores sin equipo aún incluye a varios delanteros de gran experiencia que podrían incorporarse a cualquier conjunto sin coste alguno, encabezados por el argentino Mauro Icardi, el francés Anthony Martial, el español Joselu Mato, el neerlandés Myron Boadu y el inglés Danny Ings.

Icardi, de 33 años, encabeza la lista de los nombres más destacados disponibles, tras concluir su etapa en el Galatasaray turco, que se prolongó durante 4 temporadas y en la que logró marcar 77 goles, recuperando gran parte del nivel goleador que había mostrado anteriormente con el Inter de Milán y el Paris Saint-Germain. El delantero argentino cuenta con el interés del Besiktas, que desea mantenerlo dentro de la liga turca.

Anthony Martial figura también entre las opciones llamativas, ya que el delantero francés, de 30 años, ha quedado libre tras finalizar su etapa en el Monterrey mexicano.

Martial ha defendido anteriormente los colores del Mónaco, el Manchester United, el Sevilla y el AEK Atenas, lo que le otorga una amplia experiencia en los campos europeos.

En cuanto al neerlandés Myron Boadu, representa una opción diferente si se tiene en cuenta su edad, pues tiene apenas 25 años, y ha quedado sin club tras finalizar su contrato con el PSV Eindhoven. Y a pesar de que las lesiones han afectado a su trayectoria durante los últimos años, el delantero aún conserva la velocidad, la capacidad de movimiento y la experiencia necesarias para volver a primera línea.

Joselu Mato sobresale entre los delanteros españoles disponibles, ya que el jugador, de 36 años, busca un nuevo club tras concluir su etapa en el Al Gharafa catarí.

El delantero cuenta con un sólido historial, especialmente después de su decisiva temporada con el Real Madrid en 2023-2024, cuando desempeñó un papel destacado en el camino del equipo hacia la conquista de la Liga de Campeones de Europa.

La lista incluye también a Danny Ings, de 34 años, que ha quedado libre tras abandonar el Sheffield United.

El delantero inglés posee una larga experiencia en el fútbol inglés, después de haber jugado en el Liverpool, el Southampton, el Aston Villa y el West Ham, lo que lo convierte en una opción adecuada para los clubes que buscan un delantero con experiencia sin pagar un traspaso.