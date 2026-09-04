Noche soñada de Troy Parrott: el irlandés impulsa al Real Betis ante un enfadado Real Madrid

El Real Madrid ya no está impecable en LaLiga esta temporada. El equipo del técnico José Mourinho cayó por 1-0 en Sevilla ante el Real Betis por el primer gol de Troy Parrott en el fútbol español: 1-0. El suplente, llegado desde el AZ, marcó el único tanto a diez minutos del final. Kylian Mbappé falló un penalti en la recta final. Tanto el Real Betis como el Real Madrid suman nueve puntos tras cuatro partidos.

En el Betis, Cucho Hernández fue el elegido en punta por delante de Parrott. Sí hubo puestos en el once para, entre otros, Antony e Isco. En el Real Madrid, Denzel Dumfries fue el elegido como lateral derecho por delante de Trent Alexander-Arnold.

Antony se dejó ver pronto con un disparo potente sobre Thibaut Courtois, que estuvo atento y blocó. Fueron los madrileños quienes estuvieron más cerca del gol en el arranque, pero Vinícius Júnior vio cómo su disparo directo se estrellaba en el palo.

El Real Madrid decepcionó especialmente en ataque y generó muy pocas ocasiones. Fue significativo que precisamente Dean Huijsen, tras el arranque, fuera quien más cerca estuvo del 0-1. El amsterdamés cabeceó al larguero.

Parrott entró en el minuto 69 y no llegó ni a doce minutos después para marcar su primer gol con los andaluces. Courtois salvó primero de forma magnífica un cabezazo de Nelson Deossa, pero no pudo hacer nada ante el rechace del irlandés: 1-0.

No parecía suficiente para la victoria. Carlos Espí, a quien Mourinho mandó al campo justo después del 1-0, definió de maravilla al mandar con la izquierda a la escuadra, de forma acrobática, un balón servido por Vinícius Júnior. Sin embargo, estaba en fuera de juego por muy poco: gol anulado.

En el tiempo de descuento parecía que el Real iba a arreglarlo. Vinícius cayó con algo de ansia ante la pierna extendida del defensa Natan y vio cómo Valles detenía el penalti señalado a Mbappé. El penalti parecía tener que repetirse por invasión prematura de varios jugadores, pero para incomprensión de los madrileños y de Mourinho no hubo nuevo lanzamiento.



