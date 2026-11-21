El Chelsea se adelantó con un gol del neerlandés Emanuel Emegha en el minuto 24, pero el Leeds no tardó en empatar, apenas tres minutos después, por medio de Noah Okafor.
Dominic Calvert-Lewin anotó el segundo tanto visitante de penalti en el minuto 53.
Cinco minutos más tarde, Noah Okafor firmó su doblete y el tercero del Leeds, antes de que su compañero Brenden Aaronson marcara el cuarto gol de los visitantes en el minuto 90+1.
El Leeds suma ahora 17 puntos y ocupa la sexta posición, mientras que el Chelsea se queda estancado en 16 puntos, en el octavo puesto.
El Chelsea ya había perdido en la jornada anterior de la Premier League en su visita al Sunderland, por 1-0.