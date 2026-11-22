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La abultada derrota del Hamburgo ante su rival, el Werder Bremen, derivó en una lamentable escena fuera del terreno de juego, después de que estallaran disturbios en la grada visitante que llegaron a la quema de varios asientos y a destrozos en las instalaciones del estadio, un comportamiento que ha provocado una gran indignación y ha reabierto el debate sobre los excesos de algunos aficionados.

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Según el diario alemán Bild, varios aficionados del Hamburgo prendieron fuego a filas de asientos de la grada visitante del estadio «Weser» tras la derrota por 4-0 ante el Werder Bremen en el derbi del norte. El periódico precisa que los daños afectaron a los sectores 115 y 117, así como a los aseos destinados a la afición visitante.

Los excesos no se limitaron a los asientos destrozados, ya que los aseos de la grada de los seguidores del Hamburgo también fueron objeto de actos vandálicos, con indicios de que los daños se causaron de forma intencionada. Esto agravó aún más el incidente, sobre todo porque en el anterior derbi disputado en Bremen, el 18 de abril de 2026, ya se produjeron hechos similares, cuando se prendió fuego a uno de los aseos de la grada visitante.

Lo ocurrido causó malestar entre la propia afición del Hamburgo. El club de aficionados del equipo se apresuró a manifestar su rechazo, se desmarcó de los actos vandálicos protagonizados por algunos seguidores y subrayó que atacar las instalaciones del estadio no tiene nada que ver con la cultura de animación que pretende preservar.

En un comunicado, el club de aficionados explicó que los aseos de la grada visitante sufrieron destrozos intencionados en un momento cercano al partido y recalcó que este tipo de comportamientos no guardan relación alguna con la cultura de grada que la entidad trabaja a diario por proteger, en una clara condena de los hechos posteriores al derbi.

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Los disturbios pusieron el broche a una noche catastrófica para el Hamburgo, que encajó una dura derrota por 0-4 ante el Werder Bremen. El conjunto local dominó el encuentro y se adjudicó el derbi del norte gracias a un gran despliegue ofensivo, ante un rival visitante incapaz de frenar su peligro durante todo el partido.

En cuanto a los goles, el capitán Marco Friedl abrió el marcador para el Werder Bremen, Justin Njinmah firmó después un doblete y Niclas Füllkrug cerró la goleada en el tiempo de descuento. Los locales se llevaron así una gran victoria, mientras que los aficionados del Hamburgo abandonaron el estadio con el amargo sabor de la derrota, en una noche en la que las consecuencias del varapalo fueron más allá del abultado marcador y desembocaron en escenas de vandalismo y fuego en las gradas.