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Karim Malim
Traducido por

Noche histórica, Simeone: el Atlético de Madrid enciende la Liga y se coloca líder

D. Simeone
Álex Grimaldo
Levante vs Atlético Madrid
Levante
Atlético Madrid
Primera División
Argentina
España

Aragonés ya no está solo

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En una noche que trajo consigo más de una victoria, el Atlético de Madrid logró encaramarse a lo más alto de LaLiga y brindó a su entrenador argentino, Diego Simeone, la oportunidad de escribir una nueva página en la historia de la competición, después de que su equipo siguiera sumando puntos y alcanzara un récord que lo sitúa al mismo nivel que una de las leyendas de los banquillos en España.

El Atlético de Madrid consiguió un valioso triunfo ante su anfitrión, el Levante, por dos goles a cero, en el partido que ambos disputaron la noche del sábado en el estadio Ciudad de Valencia, dentro de la undécima jornada de LaLiga.

Con esta victoria, los hombres de Simeone elevaron su casillero a 28 puntos y se adueñaron provisionalmente del liderato de la clasificación, con un punto de ventaja sobre el Barcelona, segundo clasificado con 27 puntos, teniendo además el conjunto catalán un partido aplazado. Por su parte, el Levante se quedó estancado en 10 puntos, situándose en el decimosexto puesto de la tabla de la competición.

La victoria no fue solo tres nuevos puntos para el Atlético de Madrid, sino que trajo consigo un logro histórico para su entrenador, Diego Simeone, quien igualó el récord registrado a nombre de Luis Aragonés como el entrenador con más victorias en la historia de LaLiga.

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Simeone llegó a 345 victorias en 565 partidos disputados en LaLiga, por 123 empates y 98 derrotas, igualando el registro de Aragonés, que logró 344 triunfos en 756 partidos, en un logro que refleja la gran continuidad del técnico argentino a lo largo de sus años al frente del Atlético de Madrid.

En cuanto a lo acontecido en el partido, el Atlético de Madrid abrió el marcador por medio de Alejandro Grimaldo, después de que el lateral español aprovechara el desconcierto de la defensa del Levante dentro del área, tras un pase de Baena desde la banda izquierda.

Olasagasti falló al despejar el balón de forma adecuada, por lo que llegó hasta Grimaldo, que lo controló antes de lanzar un potente disparo con su pierna izquierda desde un ángulo cerrado, que se alojó en la escuadra izquierda de la portería, anunciando la ventaja de su equipo con un gol espectacular.

Las cifras revelaron el gran valor ofensivo de Grimaldo durante la presente temporada, después de participar en seis goles en LaLiga 2026-2027, con cuatro goles y dos asistencias, convirtiéndose en el defensa con mayor participación en goles de la competición hasta el momento.

En la segunda parte, Giuliano Simeone amplió la ventaja del Atlético de Madrid con un segundo gol, después de que el conjunto madrileño iniciara un ataque organizado por la banda derecha, liderado por Baena, que avanzó con el balón antes de enviar un pase preciso a su compañero.

Giuliano mostró una gran velocidad en su movimiento, tras superar con su arranque a Nacho Pérez, y recibió el balón dentro del área, antes de necesitar solo dos toques para superar al portero Ryan y alojarla en la red, confirmando la superioridad del Atlético de Madrid y sentenciando el resultado del encuentro.

Así, el Atlético de Madrid salió con un valioso triunfo para encaramarse a lo más alto de LaLiga, mientras que Simeone fue el gran ganador a nivel histórico, tras igualar el logro de Aragonés y quedar a las puertas de hacerse en solitario con el récord del entrenador con más victorias en la historia de la competición.

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