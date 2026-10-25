La derrota dejó de ser únicamente tres puntos perdidos y se convirtió en una nueva señal de alarma que amenaza el futuro del Manchester United y de su director técnico Michael Carrick, después de que el equipo recibiera un golpe estruendoso en su estadio de Old Trafford, al caer por un contundente 3-0 ante el Bournemouth. Tras este resultado catastrófico, se intensificaron los llamados a destituir al entrenador, en medio de duras críticas por parte de dos leyendas del fútbol inglés, Gary Neville y Jamie Carragher, quienes consideran que la continuidad de Carrick en su cargo está muy en entredicho.

Las consecuencias de la derrota no se limitaron al resultado, ya que colocaron al equipo en una situación sumamente difícil en la tabla de la Premier League, en medio de un arranque catastrófico de la temporada, lo que aumenta la presión sobre la dirección deportiva, que ahora se ve obligada a tomar una decisión determinante respecto al futuro del cuerpo técnico, en un momento en el que crecen los temores por la continuidad del declive del equipo.

Gary Neville, durante su análisis del partido en la cadena "Sky Sports", afirmó que las posibilidades de Michael Carrick de continuar en su puesto se han vuelto muy escasas, señalando: "Va a ser extremadamente difícil, increíblemente difícil, que Michael Carrick continúe en el cargo de director técnico del Manchester United. Ese es el problema que afronta el club. Resulta doloroso decirlo".

Y aunque Carrick mostró un tono desafiante en sus declaraciones tras el partido, su prolongado aplauso a la afición del Manchester United después del pitido final despertó numerosas especulaciones sobre su futuro, luego de que ese gesto fuera interpretado como una posible señal de despedida, en medio de los crecientes rumores sobre la posibilidad de que abandone su cargo en las próximas horas.

Por su parte, Jamie Carragher fue más tajante en su postura, al exigir a la dirección del Manchester United que pusiera fin a la labor de Carrick de inmediato, al considerar que esa decisión podría ser en interés del club y del propio entrenador. El exfigura del Liverpool dijo: "Michael Carrick debe ser relevado de sus funciones esta noche, no solo por el interés del Manchester United, sino también por el interés del propio Michael Carrick. El Manchester United debe tomar esta decisión esta noche".

Estos llamados llegan en un momento en que Carrick afronta una presión creciente, después de que el equipo fuera incapaz de lograr victoria alguna en sus últimos ocho partidos, pese a haber conseguido llevar al Manchester United a la clasificación para la Liga de Campeones tras asumir el cargo en sustitución de Rúben Amorim a mediados de la temporada pasada.

Aquel final positivo de la temporada anterior había otorgado a Carrick cierta dosis de confianza, pero el titubeante arranque de la presente temporada volvió a poner las dudas en primer plano y abrió la puerta a los interrogantes sobre su capacidad para dirigir al equipo en la próxima etapa, especialmente ante la caída de los resultados y el aumento de las críticas dirigidas al rendimiento técnico y a la dirección deportiva.

Neville volvió a criticar la manera en que la dirección del club gestionó el asunto del director técnico, al subrayar que habría preferido la contratación de un entrenador con mayor experiencia y capacidad para lidiar con la presión que conlleva dirigir a un equipo de la magnitud del Manchester United.

Y dijo: "La temporada pasada ya vi que el club debería haber contratado al mejor entrenador disponible, en lugar de otorgar la tarea a Michael Carrick. Esperaba que se diera un escenario como este y con esta rapidez, pero las cosas se deterioraron de forma muy grave y a una velocidad vertiginosa, y el club ha quedado sumido en el caos".

Las declaraciones de Neville reflejaron la magnitud de la decepción por el rumbo que ha tomado el club, especialmente porque la caída de los resultados ya no es una simple crisis pasajera, sino que se ha convertido en un problema más amplio relacionado con la capacidad de la dirección de tomar las decisiones adecuadas en el momento correcto y de elegir a la persona capaz de devolver la estabilidad al equipo.

Las gradas de Old Trafford fueron escenario de una imagen llamativa, después de que la afición coreara el nombre de Carrick tras el tercer gol del Bournemouth, que selló el encuentro de forma definitiva. Pero ese apoyo de la afición no disipó los temores de Neville, quien considera que la popularidad del entrenador entre los seguidores no basta para garantizar su permanencia en el cargo, ante la pérdida de confianza en el resto de los responsables de la gestión del club.

Neville aclaró que los cánticos que la afición dedicó a Carrick no significan necesariamente que su futuro sea más seguro, al decir: "La afición del Manchester United corea el nombre de Carrick, porque la pregunta que se planteará mañana es: ¿seguirá él en el cargo de director técnico?".

Luego dirigió duras críticas a los propietarios, a la dirección deportiva y a los jugadores, al considerar que cargan con una gran responsabilidad por la situación actual, y añadió: "Carrick goza de popularidad, pero los propietarios, la dirección deportiva y los jugadores no la tienen; han defraudado al club de forma garrafal".

Neville pronosticó que la dirección tomará una decisión que quizá no sea bien recibida por un sector de la afición, pero que podría ser necesaria dadas las circunstancias actuales, al decir: "Lo más probable es que mañana tomen una decisión que provocará el descontento de la afición del Manchester United, pero quizá sea una decisión necesaria. El club está sumido en un caos absoluto".

En medio de esta crisis, surgió otro asunto que aumentó la intensidad de la polémica en torno a Carrick, después de que el capitán del equipo, Bruno Fernandes, fuera excluido del once titular en el encuentro ante el Bournemouth, tras criticar las tácticas del entrenador a raíz de la abultada derrota por 4-1 ante el Como en la Liga de Campeones el miércoles.

Lo llamativo es que Fernandes permaneció en el banquillo durante todo el partido que terminó con la derrota del Manchester United ante el Bournemouth, en una decisión que suscitó interrogantes sobre la naturaleza de la relación entre el capitán del equipo y el cuerpo técnico, especialmente en un momento en el que el club necesita recuperar su equilibrio y unir sus filas para hacer frente a las crecientes presiones.

Cuando se le preguntó a Carrick sobre su decisión respecto a la alineación, aclaró que la elección de los jugadores sigue siendo una de las tareas más difíciles que afronta cualquier director técnico, al insistir en que sus decisiones se basan en lo que considera adecuado para el bien del equipo.

El entrenador del Manchester United dijo a la cadena "Sky Sports": "Elegir la alineación es siempre una decisión difícil. Debemos tomar lo que consideramos la decisión acertada para el equipo, en un intento de ofrecer el rendimiento al que aspiramos".

Carrick también afirmó que la exclusión de Fernandes se debió a razones técnicas, al describir la decisión como basada en "consideraciones puramente futbolísticas", en un intento de poner fin a las especulaciones que vincularon la ausencia del capitán del once titular con sus críticas previas al estilo de juego.

Con la continuidad en la caída de los resultados, todas las decisiones técnicas y administrativas dentro del Manchester United han quedado bajo la lupa, mientras aumenta la presión sobre Carrick para demostrar su capacidad de superar esta difícil etapa. Entre las exigencias de destitución y las advertencias sobre el agravamiento del caos dentro del club, las próximas horas parecen decisivas para definir los rasgos de la etapa venidera, ya sea con la continuidad del entrenador y la concesión de una nueva oportunidad, o con la toma de una decisión de cambio en un intento de detener el derrumbe y recuperar la confianza de la afición.



