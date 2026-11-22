Compartir Sigue a GOAL en Google

El delantero del Leeds United Noah Okafor ha revelado el alcance de sus recientes problemas físicos tras ser decisivo ante el Chelsea. El internacional suizo fue clave en la contundente victoria por 4-1 en Stamford Bridge y demostró su valía después de un difícil periodo de baja.

Anuncios

Supera sus problemas físicos en Elland Road

Okafor ha hablado con franqueza de los problemas físicos que afrontó entre bastidores antes de brillar en la contundente victoria del Leeds ante el Chelsea . El extremo de 26 años ha sido una pieza fundamental del ataque del Leeds, pero un persistente problema en los aductores dificultó su regreso al once titular y puso en peligro su participación en el viaje al oeste de Londres. Su dedicación dio sus frutos: ayudó al Leeds a conseguir su primera victoria en Stamford Bridge desde 1999.

Al hablar de su recuperación, el delantero destacó la intensidad de su rehabilitación durante el último mes. «En las últimas dos o tres semanas he tenido algunas molestias en los aductores y he trabajado muy duro», reveló Okafor, según recoge The Yorkshire Post. El extremo también se apresuró a reconocer el apoyo recibido en el club, que facilitó su rápido regreso a la competición. «También quiero felicitar al equipo médico, que me ayudó a volver lo antes posible. Tengo toda la confianza del entrenador, de todo el equipo, de todos los jugadores. Conocen mis cualidades», añadió.

El Chelsea cae con contundencia en Stamford Bridge

El impacto de Okafor sobre el césped fue inmediato y devastador para el Chelsea de Xabi Alonso. Abrió su cuenta goleadora con una definición precisa que superó a Emiliano Martinez y entró por la esquina inferior de la portería. Más tarde, remató con potencia un envío de Ethan Ampadu para marcar su segundo gol. Esos tantos, sumados a un penalti transformado por Dominic Calvert-Lewin y a un gol de Brenden Aaronson en los minutos finales, hicieron que los locales vivieran una tarde para olvidar.

El futbolista suizo cree que su estado de forma actual es consecuencia directa de la confianza que le han mostrado el cuerpo técnico del Leeds y sus compañeros. «Intento ayudarles con la máxima intensidad, con mi potencial, con mi juego, con mi forma de superar al rival y de marcar. Así puedo ayudar al equipo. Y sí, cuando tengo confianza, puedo rendir. Estoy contento por mis goles y por poder ayudar así al equipo», señaló Okafor.

Anuncios Anuncios

El Leeds recupera la eficacia de cara a puerta

La victoria en Londres supone un cambio significativo para el Leeds, que había tenido dificultades para marcar en varios de sus últimos partidos. Antes de una ajustada victoria ante el Tottenham Hotspur previa al parón internacional, el Leeds se había quedado sin marcar en dos encuentros consecutivos. Okafor señaló que el equipo había trabajado mucho la definición en los entrenamientos para superar esas dificultades.

Related Topics

«Significa mucho. Creo que el trabajo duro de los últimos días, de las últimas semanas, [dio sus frutos]. En otros partidos no fuimos capaces de marcar. Así es el fútbol. Empatamos muchos partidos, así que entrenamos mucho de cara a puerta. Hoy hemos logrado nuestra segunda victoria consecutiva y por eso lo celebramos. Sabemos que tenemos calidad arriba y también detrás. Somos un equipo fuerte. Tenemos una mentalidad fuerte. Trabajamos duro. Y hoy nos hemos regalado esta [victoria]», afirmó.

A por más en lo que queda de temporada

A pesar de sus recientes goles, Okafor todavía busca alcanzar su mejor ritmo de competición: esta temporada aún no ha completado los 90 minutos en ningún partido de la Premier League. Su capacidad para decidir encuentros, como demostró con su gol de la victoria en los últimos minutos ante el Tottenham y su doblete frente al Chelsea, lo ha convertido en indispensable, pero sigue centrado en mantener su condición física a largo plazo.

Anuncios

De cara al apretado calendario invernal, el atacante está decidido a seguir siendo una opción para el equipo mediante una actitud positiva y mucho trabajo. «Solo tengo que mantenerme en forma, entrenar duro y seguir sonriendo. Así podré ayudar al equipo en cada partido», concluyó Okafor.