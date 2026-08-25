Renovación rechazada, deseo de salir, el sustituto fue fichado por mucho dinero, parálisis, apenas ofertas, despido del representante: este verano de fichajes probablemente seguirá muy presente durante mucho tiempo en la memoria de Noah Atubolu. Al portero llamado a ser internacional alemán le amenazaba la grada en el SC Friburgo debido a una concatenación de decisiones negligentes.

Pero mientras tanto la situación ha cambiado un poco: el Eintracht Frankfurt quiere a Atubolu como nuevo número uno y, lo que es aún más importante, Atubolu ahora también quiere ir al SGE, ve al Eintracht como la "alternativa más estable" a su plan, que salió completamente mal, de cumplir su sueño de la Premier League. Ahora ambos clubes tienen que llegar de algún modo a un acuerdo. Aun así: a Atubolu le espera un pequeño final feliz tras meses de creciente incertidumbre. De eso, un colega de posición probablemente solo puede soñar ahora mismo.

Florian Kastenmeier lloraba desconsoladamente. El 17 de mayo de 2026 se convirtió no solo para el Fortuna Düsseldorf en una auténtica pesadilla y en uno de los días más negros de la historia reciente del club, sino también para el capitán del conjunto renano. Tras el desastroso 0-3 en casa del Greuther Fürth, quedó consumado el impactante descenso del equipo que antes de la temporada se había autoproclamado candidato al ascenso. Y después, de Kastenmeier brotaron toda la frustración, el dolor y la rabia por la más miserable de muchas actuaciones miserables de un equipo sin alma y disfuncional a lo largo de 34 jornadas.

Kastenmeier es el único jugador aceptado por la afición tras el descenso

Kastenmeier fue el único jugador aquel día que todavía podía acercarse a la afición de Düsseldorf, enfurecida, sin poner en riesgo su integridad física. Mientras el resto del "equipo" de Düsseldorf era despedido entre cánticos como "Nosotros somos Fortuna y vosotros no" en medio de insultos y deshonra, Kastenmeier, destrozado, se unió a los aficionados en el fondo visitante. Compartió su dolor con ellos y, con un megáfono, dirigió palabras de disculpa a los hinchas. Y ellos respondieron con aplausos de ánimo, abrazando a su capitán, que una vez más no había tenido culpa de nada.

Fue una imagen del estatus que Kastenmeier se había ganado durante siete años en el club y entre la afición. A comienzos de 2020 sustituyó como número uno durante toda la segunda vuelta de la Bundesliga al entonces lesionado Zach Steffen, cedido por el Manchester City, y nunca volvió a perder ese estatus. Desde entonces, Kastenmeier fue una de las pocas constantes de un equipo de Düsseldorf en permanente reconstrucción debido a su delicada situación financiera.

Los jugadores importantes iban y venían, pero Kastenmeier se quedó y se convirtió en uno de los mejores porteros de la 2. Bundesliga. Fuerte bajo palos y en el uno contra uno, casi brillante con el balón para un guardameta y con cualidades en la salida de juego, aunque también con alguno que otro error grave que, eso sí, siempre le fue perdonado rápidamente.

Hace casi dos años estuvo a punto de cumplir el sueño de regresar a la Bundesliga como portero titular, pero la frágil estructura mental del Düsseldorf se derrumbó de forma histórica ante su público contra el VfL Bochum tras un 3-0 en la ida del playoff de promoción. Dos años y otro colapso histórico después, Kastenmeier ya no quería seguir.

IMAGO

Florian Kastenmeier toma "la decisión más difícil" de su vida

Habían pasado demasiadas cosas en su etapa en el Fortuna. Los altibajos, la semifinal de la Copa en 2024, el casi ascenso y el dramático desastre total en Fürth. Pese a todos los intentos del nuevo director deportivo Samir Arabi, que como primera medida viajó directamente a Mallorca para ver al entrenador Alexander Ende y al capitán Kastenmeier, Kastenmeier decidió no firmar un nuevo contrato con un Fortuna hecho añicos.

¿Por qué iba a dar el amargo paso hacia la tercera categoría en la mejor edad futbolística, siendo uno de los mejores porteros de Segunda y con ambición de ser titular también en la Bundesliga? Kastenmeier no tomó la decisión a la ligera y dudó durante semanas. Fue la única circunstancia que sí se le reprochó en cierta medida, ya que el club necesitaba realmente claridad inmediata con una reconstrucción total por delante (solo siete jugadores tenían un contrato válido para la tercera división).

Era "la decisión más difícil que he tenido que tomar jamás", explicó el guardameta en un emotivo comunicado, transmitiendo de forma creíble su profunda vinculación con el club, aunque también subrayó que ahora debía "emprender un nuevo camino": "Me he marcado objetivos en mi carrera que quiero alcanzar. Preferiblemente con el Fortuna. Pero esos objetivos se han alejado mucho últimamente, y estoy en una edad en la que tengo que dar el siguiente paso para seguir mi camino personal".

Al final, nadie en Düsseldorf pudo reprochárselo.

Kastenmeier rechaza a numerosos clubes: ¿se equivocó en su apuesta?

Pero para Kastenmeier, el amargo final en el Fortuna fue una decisión comprensible, aunque tal vez también fatal. Mientras tanto, en el sector ya se susurra entre dientes que Kastenmeier podría haberse equivocado en su apuesta al haber sido demasiado selectivo.

Porque, aunque sí tuvo propuestas bastante decentes sobre la mesa, todavía no ha encontrado nuevo club, y desde hace semanas reina el silencio en torno a posibles interesados.

A su exentrenador Daniel Thioune, que en su día lo convirtió en capitán en el Fortuna, le dijo que no porque en el Werder Bremen solo hubiera sido la solución deseada como nuevo número dos por detrás de Karl Hein y su competidor. También al Hertha BSC le habría dado calabazas, según kicker , aunque la Vieja Dama quería ficharlo como nuevo portero titular tras la venta de Tjark Ernst al Feyenoord de Róterdam. Según informa la Rheinische Post, la oferta del Hertha sigue sobre la mesa. Hasta la fecha, no la ha aceptado. El Hannover 96 también habría mostrado interés, pero Kastenmeier, según se dijo en kicker, prefiere un destino en el extranjero.

Imago

La oportunidad de Kastenmeier para un final feliz: ¿jugará incluso la Champions League?

Y allí podría abrirse realmente una opción muy atractiva, según el Berliner Kurier. Al parecer, el Como 1907 ya estuvo interesado en Kastenmeier en el verano de 2025 y, ahora que puede llegar gratis, ese interés podría reavivarse, especulaba al menos el diario a finales de julio. Desde entonces, sin embargo, no ha trascendido nada más sobre el caso.

Para Kastenmeier, actualmente quizá uno de los grandes perdedores del carrusel de porteros, que solo gira lentamente, esto sería probablemente un sueño hecho realidad, aunque tendría que asumir concesiones deportivas. Jean Butez es fijo para Cesc Fàbregas y hasta llevó al equipo al campo como capitán en el estreno en la Serie A contra el Udinese. Kastenmeier estaría pensado más bien como número dos. Ese puesto lo ocupa actualmente Emil Audero, aunque se le relaciona con un cambio a la Juventus como suplente.

El precio por el papel de aspirante no es menor. Si el interés del Como realmente se concreta y Kastenmeier ficha allí, se uniría a uno de los clubes emergentes de Italia, que de forma sensacional se ha clasificado para la Champions League solo dos años después del ascenso a la Serie A. También en lo salarial, el jugador de 29 años probablemente daría algo más que un paso al frente.

Así, el escenario de terror que ahora amenaza con una temporada entera sin equipo acabaría convirtiéndose en un pequeño cuento de hadas. Los críticos que le acusaban de haber sido demasiado selectivo tendrían que callar de inmediato y admitir que, con su demora, tomó la decisión absolutamente correcta.

Por ahora, sin embargo, Kastenmeier sigue arrastrando de algún modo una imagen de perdedor. Pero el ejemplo de Atubolu demuestra lo rápido que el atascado carrusel de porteros en Alemania y Europa puede volver a ponerse en marcha.

Florian Kastenmeier: rendimiento y estadísticas

Club Partidos Goles encajados Partidos sin encajar gol Fortuna Düsseldorf 228 320 55 VfB Stuttgart II 57 87 14 FC Augsburg II 28 36 8







