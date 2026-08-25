Renovación rechazada, deseo de salir, el sucesor fue fichado por mucho dinero, estancamiento, apenas ofertas, despido del agente: Este verano de fichajes difícilmente se le borrará de la memoria a Noah Atubolu. Al guardameta designado de la selección alemana le amenazaba incluso la grada por una concatenación de decisiones negligentes en el SC Friburgo.

Pero entretanto la situación ha cambiado un poco: el Eintracht Frankfurt quiere a Atubolu como nuevo número uno y, lo que es aún más importante, Atubolu también quiere ahora irse al SGE, ve al Eintracht como la "alternativa más estable" a su plan, que le salió completamente mal, de cumplir su sueño de jugar en la Premier League. Ahora ambos clubes tendrán que ponerse de alguna manera de acuerdo. Aun así: a Atubolu le espera un pequeño final feliz tras meses de creciente incertidumbre. Algo con lo que un compañero de posición ahora mismo probablemente solo puede soñar.

Florian Kastenmeier lloró desconsoladamente. El 17 de mayo de 2026 no solo se convirtió para el Fortuna Düsseldorf en una auténtica pesadilla y en uno de los días más negros de la historia reciente del club, sino también para el capitán del conjunto renano. Tras el desastroso 0-3 en casa del Greuther Fürth, quedó consumado el impactante descenso del equipo que antes de la temporada se había autoproclamado candidato al ascenso. Y después Kastenmeier dejó salir toda la frustración, el dolor y la rabia por la más miserable entre muchas actuaciones miserables de un equipo sin alma y disfuncional a lo largo de 34 jornadas.

Kastenmeier, el único jugador aceptado por la afición tras el descenso

Kastenmeier fue el único jugador aquel día que todavía podía acercarse a la afición de Düsseldorf, fuera de sí por la rabia, sin poner en peligro su integridad física. Mientras el resto del "equipo" de Düsseldorf era despedido entre cánticos como "Nosotros somos el Fortuna y vosotros no" en medio de insultos y deshonra, el destrozado Kastenmeier se unió a los aficionados en el fondo visitante. Lloró con ellos y, con un megáfono, dirigió palabras de disculpa a los hinchas. Y ellos respondieron con aplausos de ánimo, abrazando a su capitán, que una vez más no había tenido culpa de nada.

Fue un reflejo del estatus que Kastenmeier se había labrado durante siete años en el club y entre la afición. A comienzos de 2020 sustituyó como número uno durante toda la segunda vuelta de la Bundesliga al entonces lesionado Zach Steffen, cedido por el Manchester City, y nunca volvió a perder ese estatus. Desde entonces, Kastenmeier fue una de las pocas constantes de un equipo de Düsseldorf en permanente reconstrucción debido a su delicada situación financiera.

Futbolistas importantes iban y venían, pero Kastenmeier se quedó y se convirtió en uno de los mejores porteros de la 2. Bundesliga. Fuerte bajo palos y en el uno contra uno, casi brillante con el balón para un guardameta y con cualidades en la salida de juego, aunque también con alguno que otro error grave que, eso sí, siempre se le perdonó rápidamente.

Hace algo más de dos años estuvo a punto de cumplir el sueño del regreso a la Bundesliga como portero titular, pero la frágil estructura mental del Düsseldorf colapsó de manera histórica ante su público contra el VfL Bochum tras un 3-0 en el partido de ida de la promoción. Dos años y otro derrumbe histórico después, Kastenmeier ya no quiso más.

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Florian Kastenmeier toma "la decisión más difícil" de su vida

Habían pasado demasiadas cosas en su etapa en el Fortuna. Los altibajos, la semifinal de Copa de 2024, el casi ascenso y el dramático desastre absoluto en Fürth. Pese a todos los intentos del nuevo director deportivo Samir Arabi, que como primer acto en el cargo voló directamente a Mallorca para ver al entrenador Alexander Ende y al capitán Kastenmeier, el guardameta decidió no firmar un nuevo contrato con un Fortuna hecho añicos.

¿Por qué iba a emprender el amargo camino hacia la tercera categoría en la mejor edad futbolística, siendo uno de los mejores porteros de Segunda y con la ambición de ser también titular en la Bundesliga? Kastenmeier no tomó la decisión a la ligera, estuvo semanas debatiéndose con ella. Fue la única circunstancia que sí se le reprochó en cierta medida, ya que el club necesitaba claridad inmediata ante la remodelación total que tenía por delante (solo siete jugadores tenían un contrato válido para la tercera división).

Era "la decisión más difícil que he tenido que tomar en mi vida", transmitió el portero en un emotivo comunicado, en el que dejó claro de forma creíble su profundo vínculo con el club, aunque también subrayó que ahora debía "emprender un nuevo camino": "Me he marcado objetivos para mi carrera que quiero alcanzar. Preferiblemente con el Fortuna. Pero esos objetivos se han alejado mucho últimamente, y estoy en una edad en la que tengo que dar el siguiente paso para seguir mi propio camino".

En Düsseldorf, al final, nadie pudo echárselo en cara.

Kastenmeier dice no a numerosos clubes: ¿se equivocó en su apuesta?

Pero para Kastenmeier, el amargo final en el Fortuna fue una decisión comprensible, aunque quizá también fatal. En el sector ya se murmura en voz baja que Kastenmeier podría haber calculado mal al final por haber sido demasiado exigente.

Porque, aunque sí tuvo sobre la mesa propuestas bastante decentes, sigue sin encontrar nuevo club y desde hace semanas reina el silencio en torno a posibles interesados.

A su exentrenador Daniel Thioune, que en su día le convirtió en capitán en el Fortuna, le dijo que no porque en el Werder Bremen solo habría sido la opción deseada como nuevo número dos por detrás de Karl Hein y como competidor suyo. También habría rechazado al Hertha BSC, según kicker, aunque la Vieja Dama quería ficharlo como nuevo portero titular tras la venta de Tjark Ernst al Feyenoord de Róterdam. Según informa la Rheinische Post, el Hertha sigue teniendo una oferta sobre la mesa para él. Hasta la fecha no la ha aceptado. El Hannover 96 también habría mostrado interés, pero Kastenmeier, según se dijo en kicker, prefiere un destino en el extranjero.

Puede que la primera división neerlandesa o belga desempeñe un papel principal en los planes de Kastenmeier. El guardameta está profundamente arraigado en Düsseldorf y es un hombre absolutamente familiar. Tiene tres hijos, a los que quizá no quiera sacar de su entorno habitual por una decisión profesional.

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La oportunidad de Kastenmeier para un final feliz: ¿incluso jugará la Champions League?

Pero también en otro lugar podría abrirse de verdad una opción muy atractiva, según el Berliner Kurier. Al parecer, el Como 1907 ya se había interesado por Kastenmeier en el verano de 2025 y, ahora que puede llegar gratis, ese interés podría reavivarse, especulaba al menos el periódico a finales de julio. Desde entonces, sin embargo, no ha trascendido nada más sobre el caso.

Para Kastenmeier, actualmente quizá uno de los grandes perdedores del carrusel de porteros que gira solo lentamente, esto sería probablemente un sueño hecho realidad, aunque tendría que asumir concesiones deportivas. Jean Butez es fijo para Cesc Fabregas e incluso llevó al equipo al campo como capitán en el estreno de la Serie A contra el Udinese. Así que Kastenmeier estaría previsto más bien como número dos. Ese papel lo ocupa ahora Emil Audero, al que, sin embargo, se relaciona con un posible fichaje por la Juventus como suplente.

El precio por el papel de competidor no es menor. Si el interés del Como realmente se concreta y Kastenmeier firma allí, pasaría a uno de los clubes emergentes más ilusionantes de Italia, que se clasificó de forma sensacional para la Champions League solo dos años después de ascender a la Serie A. También a nivel salarial, el jugador de 29 años probablemente daría más que un simple paso adelante.

Así, del escenario de horror que ahora amenaza con una temporada entera sin club podría acabar saliendo un pequeño cuento de hadas. Los críticos que le acusaron de haber sido demasiado exigente tendrían que callar de inmediato y admitir que, con su espera, tomó la decisión completamente correcta.

Por ahora, sin embargo, Kastenmeier sigue teniendo de alguna manera esa imagen de perdedor. Pero el ejemplo de Atubolu demuestra lo rápido que el lento carrusel de porteros en Alemania y Europa todavía puede ponerse a girar.

Florian Kastenmeier: rendimiento y estadísticas

Club Partidos Goles encajados Partidos sin encajar goles Fortuna Düsseldorf 228 320 55 VfB Stuttgart II 57 87 14 FC Augsburg II 28 36 8







