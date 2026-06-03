En Zeist, Valentijn Driessen y Noa Vahle grababan un vídeo para Vandaag Inside sobre la indumentaria de la selección holandesa cuando Virgil van Dijk los interrumpió para comentar el atuendo de Driessen.

En cada fecha FIFA se habla de los atuendos de los internacionales orange, y esta vez no fue la excepción: Memphis Depay acaparó comentarios, pero Van Dijk también destacó.

«Acabo de hablar con Virgil van Dijk y me ha dicho que también te había comentado algo sobre tu atuendo», le dice Vahle a Driessen. «Sí, dijo que no le había decepcionado. Al menos eso es lo que quería oír», responde Driessen.

Luego critican el look del capitán: «Si para ti está bien, entonces está bien», dice Driessen. «La chaqueta no me gusta. Los zapatos, normales. Son de VanHaren».

Poco después, el defensa se acerca y, entre risas, le espeta: «¡Pues ponte tú también tu propio conjunto!».

«Increíble, ¡ahora también se mete él!», se ríe Driessen. «Desde la distancia se atreve a criticar mi ropa… Tú también lo haces, todo el mundo lo hace. En un momento me voy a poner a llorar en el coche», concluye con un guiño.