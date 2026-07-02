Noa Vahle y Hélène Hendriks, muy sorprendidas por la declaración de Salah-Eddine

Noa Vahle y Hélène Hendriks se mostraron sorprendidas por las declaraciones de Anass Salah-Eddine tras la eliminación de Holanda en el Mundial. El lateral izquierdo de Marruecos admitió que estaba especialmente motivado para vencer a la selección naranja.

Vahle, que lo entrevistó al terminar el encuentro, notó su enorme entusiasmo. «Lo entrevisté tras el partido», recuerda Vahle en el podcast HNM. «Nació y se crió en Ámsterdam, se formó en las categorías inferiores de los Países Bajos y, al final, optó por Marruecos. Para él es increíble estar en un Mundial».

Lo que más le llamó la atención fue la mirada del defensa al preguntarle por jugar contra los Países Bajos: «Ese brillo en sus ojos. Estaba muy motivado por ganar a los Países Bajos».

Hendriks se pregunta si Salah-Eddine podría haber entrado en la selección holandesa. Vahle cree que sí, pero aclara: «A la larga habría tenido opciones, aunque en su puesto la competencia en la Oranje es enorme; en Marruecos también, pero quizá aquí le resultara demasiado».

Hendriks entiende que optara por Marruecos: «Si eso te permite jugar un Mundial, lo entiendo. Seguramente se sentía más identificado y quizá influyó el deseo de su familia».

Aun así, la entrevista le sigue dando vueltas a Hendriks: «Me pareció sincera, pero lo has dado todo aquí, en los Países Bajos. Por eso resulta extraño que tuvieras tantas ganas de ganarles. Siempre hay que estar motivado, pero esto me llamó la atención. Me pregunté si había algún rencor, porque tenía menos opciones en la selección holandesa».

Vahle no lo cree y recuerda que el jugador mencionó que muchos de sus amigos son neerlandeses. Aun así, esperaba una reacción distinta: «Quizá no lo entendamos, pero esperaba que también dijera que era un sentimiento ambivalente».

Hendriks asiente: «Exacto. Se formó en los Países Bajos, así que esperaba algo de compasión por la eliminación de la selección. No me quita el sueño, pero me llamó la atención».

Tras la victoria sobre la selección holandesa, Salah-Eddine explicó a Vahle su motivación extra: «Esto es muy especial. Hasta hace un año jugaba en la selección juvenil holandesa y participé en el Campeonato de Europa. Después di el salto y poder jugar ya contra la selección holandesa ha sido algo muy especial».