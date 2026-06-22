Noa Vahle revela: un jugador de la selección holandesa está muy triste tras hablar con Ronald Koeman

Donyell Malen podría haber perdido la titularidad con Holanda. Según la periodista de SBS6 Noa Vahle, el delantero mostró decepción tras una extensa charla con el técnico Ronald Koeman en el entrenamiento en Kansas City.

Malen comenzó el Mundial como delantero centro ante Japón (2-2), pero contra Suecia (5-1) jugó como extremo derecho y fue reemplazado en el descanso por Crysencio Summerville.

El cambio funcionó: Summerville brilló y marcó un bonito gol, lo que alimenta los rumores sobre su posible titularidad.

El lunes, en el programa «Vandaag Inside Oranje», Vahle relató que la selección ya está de vuelta en Kansas City. Durante la parte abierta del entrenamiento le llamó la atención el gesto de Malen tras hablar con Koeman, y también que el seleccionador mantuviera una charla aparte con Jan Paul van Hecke.

«Fue un entrenamiento abierto, así que pudimos observar más», explicó Vahle. «Lo que más me llamó la atención es que habló con el seleccionador y luego se sentó solo, con cara de tristeza, unos 20 o 25 minutos sobre una nevera portátil. No se movió de allí».

Eso hizo pensar a la periodista que Koeman le habría dado una noticia dura. «Se levantaba de vez en cuando, pero tenía una cara tan abatida que pareció que Ronald le había dicho que había perdido su lugar en el equipo».

René van der Gijp lo entiende: «Como entrenador, no eres tonto. Si te sustituyen y el que entra marca, has perdido tu sitio».