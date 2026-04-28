Noa Vahle: «¡Está completamente loco! ¡Se le ha ido la cabeza por completo!»

En el podcast HNM, la presentadora Noa Vahle critica los inusuales métodos de entrenamiento del técnico del Arsenal, Mikel Arteta.

«Mikel Arteta, el entrenador del Arsenal», dice Vahle en el podcast que graba con Hélène Hendriks y Merel Ek. «¡Está loco! Completamente loco. Se le ha ido la cabeza, ¿verdad, Hélène?»

«Arsenal iba de maravilla esta temporada, pero ahora la lucha con el Manchester City está igualada y podrían arruinarlo al final», explica. Los Gunners lideran la Premier, aunque con un partido más y solo tres puntos sobre el City.

«Esos chicos están bajo muchísima presión. Arteta lleva ya siete años en el Arsenal y tiene que ser campeón alguna vez. Este año sería el año en que tiene que suceder. Ahora las cosas no van bien y se le ocurren todo tipo de locuras».

Vahle pone ejemplos: «Ha puesto altavoces con música española a todo volumen». Hendriks añade: «Les regaló una estilográfica cara para que, tras entrenar, escriban diez veces: “seremos campeones”».

«¡Se le ocurren las cosas más raras!», continúa Vahle. «Si yo fuera la gran estrella del Arsenal, le diría: tómate un momento para tocarte la frente. También tiene un labrador dando vueltas por el club, porque eso reduce el estrés».

«Al final, lo que importa es cómo preparas a tu equipo para un partido», opina Vahle. «Pregúntaselo a Ruud Gullit, Marco van Basten o René van der Gijp, todos dirán lo mismo: compórtate con normalidad, solo tienes que pasar el balón al compañero adecuado».

Para cerrar, la periodista recuerda al Ajax de la temporada pasada: «Lo mismo pasó con Francesco Farioli, que ni quería mencionar la palabra campeonato. Entonces pienso: por Dios, chicos…»