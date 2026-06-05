Noa Lang grita de dolor durante un entrenamiento de la selección holandesa

El viernes se vivió un momento tenso en el entrenamiento de la selección holandesa. Según ESPN, durante un rondo Memphis Depay chocó con fuerza contra su compañero Noa Lang.

En la disputa por el balón, Memphis extendió la pierna y golpeó de lleno la espinilla de Lang, quien mostró claro dolor y tuvo que salir unos minutos del ejercicio.

Lang cojea un momento mientras Memphis lo observa. Ambos se estrechan la mano y Lang, aún cojeando, prosigue.

Memphis ingresó como suplente el miércoles ante Argelia en el partido de despedida previo al Mundial, pero no evitó la derrota 0-1 de la Oranje en De Kuip. Lang permaneció los 90 minutos en el banquillo de Rotterdam.

Así, Lang no parece tener un puesto asegurado en el once del Mundial. Hay dudas sobre Memphis, pues Koeman eligió a Donyell Malen como delantero centro el miércoles.

Jurriën Timber se unió por primera vez al grupo tras jugar el sábado la final de la Champions con el Arsenal. Ian Maatsen y Lutsharel Geertruida, de la lista de espera, quedaron fuera.

En Orangeburg, Nueva York, el termómetro llegó a 29 °C durante la sesión. La KNVB escogió este lugar para que los jugadores se adapten al clima del Mundial. La selección holandesa entrenará sábado y domingo en las instalaciones del New York City FC y el lunes jugará un amistoso contra Uzbekistán.