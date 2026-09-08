Entre los favoritos, además de Harry Kane, del Bayern de Múnich, figuran por supuesto los campeones del mundo Rodri y Lamine Yamal, así como Kylian Mbappé, máximo goleador del Mundial. El vigente defensor del título es Ousmane Dembélé, del PSG, campeón de la Champions League.

A diferencia de Mbappé, Yamal no quiere hacer en absoluto campaña a su favor. Sin embargo, el jugador de 19 años del FC Barcelona no evitó, al ser preguntado, lanzar también un dardo al delantero francés del rival Real Madrid.

«No creo que tenga que hacer publicidad para mí mismo. Cada uno puede pensar lo que quiera», dijo Yamal este martes durante la rueda de prensa previa al inicio de la Champions League. «Estoy orgulloso de lo que he conseguido y no puedo pedir nada más. Esa es vuestra tarea, yo no voy a mendigar nada».

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«Infantil y lamentable»: un campeón del mundo del 98 carga contra Yamal

Mbappé había hecho el lunes campaña en su propio favor y calificó sus opciones como buenas, al fin y al cabo había «hecho historia este verano en la competición más prestigiosa». Además, se considera «siempre el mejor jugador del mundo».

El jugador de 27 años hizo efectivamente historia. Por segunda vez consecutiva fue el máximo goleador en una fase final de un torneo y, al mismo tiempo, con un total de 22 tantos en solo tres torneos pasó a encabezar la lista histórica de goleadores en los Mundiales.

Recibió duras críticas por su autopromoción de parte de Christoph Dugarry. El campeón del mundo de 1998 calificó las declaraciones de su compatriota de «infantiles y lamentables».

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Yamal, sobre Dembélé: «Es amigo de Kylian... me da igual»

Pero volvamos a Yamal. El jugador afronta con bastante calma la recta final de la entrega del Balón de Oro. De todos modos, su influencia en la votación solo la tiene en el campo. «Eso no depende de mí, sino de vosotros. El trabajo con el FC Barcelona y la selección ha sido increíble. Tengo opciones, he tenido un gran año. Pero ya veremos».

También preguntaron a Yamal por el vigente defensor del título, Dembélé, a quien apenas se le conceden opciones de ganar pese a haber vuelto a conquistar la Champions League.

«Es amigo de Kylian... me da igual», resumió Yamal con brevedad. «Estoy muy satisfecho con el año que dejo atrás. Cuando he jugado contra los dos, he ganado. Con Ousmane me llevo muy bien».

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Con el capitán Yamal, a la caza del título de la Champions

Para el extremo derecho del Barça parece haber tareas más importantes. La Champions League «es el gran objetivo, no hay mayor motivación. Estamos todos muy motivados. Todos lo tenemos muy claro».

Él mismo quiere mejorar a nivel individual. «Soy joven, ese es mi objetivo». Con 19 años, Yamal ya es campeón del mundo y de Europa y, desde hace poco, también uno de los capitanes del FC Barcelona. Junto al primer capitán, Raphinha, forma parte del consejo del equipo del entrenador Hansi Flick junto con Pedri, Frenkie de Jong y Eric García.

Se mostró «agradecido» y «orgulloso» por haber recibido la confianza de sus compañeros, dijo Yamal. «Rapha es un capitán increíble, y Eric, Pedri... De ellos aprendo a intentar siempre lo mejor para el equipo».

El Barcelona y Yamal arrancan su campaña de Champions este miércoles con un partido en casa contra el Feyenoord de Róterdam. Otros rivales de los catalanes serán, entre otros, el vigente campeón Paris Saint-Germain y el Manchester City.