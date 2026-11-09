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El defensa del Arsenal Ben White ha hablado sobre las misteriosas circunstancias que rodearon su salida del Mundial de 2022 y su posterior ausencia de la selección de Inglaterra. Ahora, de vuelta en el equipo bajo las órdenes de Thomas Tuchel, el polivalente defensa ha asegurado que mantiene las decisiones que tomó durante una etapa turbulenta de su carrera internacional.

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Sin arrepentimientos por su ausencia de la selección inglesa

White ha hablado por fin de su decisión de apartarse de la selección inglesa durante la etapa de Gareth Southgate. El defensa de 29 años, que abandonó la concentración de Inglaterra durante el Mundial de 2022 en Qatar por motivos personales, no estuvo disponible para ser convocado durante casi tres años. Pese al escrutinio público y al debate sobre su compromiso con la selección, White sigue convencido de que gestionó la situación de la manera adecuada para su propio bienestar.

Tuchel ha vuelto a incorporar al defensa a la convocatoria para los próximos partidos de la Liga de Naciones. Al recordar su periodo alejado de la selección, White sugirió que la versión que ha trascendido públicamente no refleja la realidad de lo ocurrido.

En declaraciones a BBC Radio 5 live, White explicó: «Creo que, evidentemente, la gente no conoce toda la historia porque yo nunca [he] dicho nada y no voy a dejar mal a nadie ni a contar nada de eso. Creo que probablemente sea lo mejor. Ha sido increíble [aunque], evidentemente, un poco complicado y nada sencillo, pero es increíble estar aquí ahora».

Firme en una difícil decisión personal

White ha disputado hasta la fecha seis partidos con Inglaterra, todos ellos amistosos internacionales. En esos seis encuentros, el defensa ha marcado un gol con la selección inglesa.

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Cuando le preguntaron si, en retrospectiva, habría hecho algo diferente, White fue tajante. «No, no creo que lo hubiera hecho. Evidentemente, era un poco más joven y ahora soy un poco mayor. Creo que soy una persona bastante auténtica y que tomé una decisión que probablemente volvería a tomar. Así que no es una decisión con la que esté contento, pero ocurrió y [es] hora de seguir adelante», añadió el defensa durante la entrevista.

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Un regreso a Wembley cargado de emociones

El primer partido de White con Inglaterra desde 2022 estuvo lleno de acontecimientos. Entró como suplente en el empate 1-1 ante Uruguay en marzo y recibió abucheos de una parte del público antes de marcar el primer gol de Inglaterra y, posteriormente, cometer el penalti que propició el empate de los visitantes.

Al recordar el torbellino de sensaciones que vivió durante aquel partido, White señaló lo difícil que fue gestionar las expectativas. «Antes del partido pensaba: “No pases desapercibido, pero [tómatelo] con calma”. Luego entré y, evidentemente, me abuchearon; después marqué y luego cometí un penalti. Así que, evidentemente, aquella noche estuvo llena de emociones, [pero] fue una buena noche», explicó.

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Con la vista puesta en la etapa de Tuchel

Con Tuchel ahora al mando, el exjugador del Brighton tiene ante sí la posibilidad de empezar de nuevo. El seleccionador alemán ha expresado abiertamente su apoyo a White y recientemente afirmó que el defensa merece «un nuevo capítulo» y «una respuesta positiva del público». Mientras Inglaterra se prepara para enfrentarse a Croacia en Wembley el jueves 12 de noviembre y, tres días después, a España, campeona del mundo, en Madrid, White espera desempeñar un papel importante en esta nueva etapa.

White aspira a ampliar sus seis partidos con Inglaterra durante este parón internacional y reiteró lo orgulloso que se siente de haber sido convocado. «Es, evidentemente, un privilegio increíble que te convoquen», dijo White. «La sensación es la misma cada vez que tienes la oportunidad de jugar con Inglaterra. Tengo muchas ganas de que llegue esta semana».