«No voy a dejar la selección»: Messi rompe su silencio ante el mundo en la noche de su retirada

En una noche en la que las lágrimas de la despedida se mezclaron con los recuerdos de muchos años, Lionel Messi se plantó ante la afición de la selección argentina tras el final del encuentro frente a Benín, y tomó el micrófono para dirigir unas emotivas palabras a los aficionados, en su última aparición con la camiseta de "la Albiceleste".

Messi disputó, la madrugada del miércoles, su último partido con la camiseta de Argentina, durante la victoria "amistosa" sobre Benín por tres goles a cero, en la que marcó un gol y dio dos asistencias.

Messi declaró tras el partido ante la afición: "Sentí muchas emociones, y lo primero en lo que pienso es en mi padre; fue un gran orgullo para mí defender los colores de la selección durante todos estos años".

Y añadió el capitán de Argentina: "Incluso en los momentos más difíciles, nunca me rendí; siempre luché y di lo máximo de mí. Siempre deseé jugar con la selección durante toda mi vida, porque jugar con Argentina es lo más bonito que te puede pasar".

Messi continuó hablando de su trayectoria con la selección: "Siento que ha llegado el momento. El último Mundial nos afectó mucho, y nuestro sueño era convertirnos en campeones del mundo. Lo dimos todo, luchamos como siempre lo hicimos, y defendimos estos colores con todo lo que teníamos".

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El astro de Argentina dirigió un mensaje a sus compañeros y a la afición de su país, diciendo: "Agradezco a todos mis compañeros todos estos años que pasamos juntos; me hicieron cumplir mi sueño desde la infancia. Tuve la suerte de jugar en distintas partes del país, y conté con el cariño de todos de principio a fin".

Messi rememoró uno de sus recuerdos más bonitos con la selección, y agregó: "Viví aquí uno de los días más bonitos de mi carrera, y nunca olvidaré lo que viví ese día; este día es uno de los más tristes de mi vida".

Messi aseguró que seguirá apoyando a la selección argentina, y dijo: "Siempre estaré al lado de la selección y no la dejaré, y defenderé sus colores desde mi nuevo lugar, y seré un hincha de estos jugadores. Cuando estamos unidos, somos lo más fuertes posible, y podemos superar todos los obstáculos".

El capitán de la Albiceleste elogió a la generación que compartió el camino con él, diciendo: "Los momentos difíciles son los que muestran el espíritu del grupo, y por eso este grupo fue excepcional. Estoy agradecido de ser argentino, y orgulloso de serlo, y orgulloso de haber cumplido estos sueños con ustedes".

Messi cerró sus palabras con un mensaje emotivo a la afición, diciendo: "Estoy hablando ahora más de lo que he hablado nunca; quiero decirles: los quiero. Los quiero".