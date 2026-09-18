En un movimiento inesperado, el astro español Ferran Torres incendió las redes sociales con un mensaje breve y enigmático que abrió la puerta a un torrente de especulaciones sobre su futuro y su postura ante los próximos compromisos.

Torres publicó, a través de la función "Historia" de su cuenta oficial de Instagram, un breve mensaje en el que decía: "Llevo un tiempo pensándolo, y quiero comunicaros que no veréis mi cara la próxima semana", sin dar más detalles.

El mensaje, que no superó una sola línea, bastó para generar un gran estado de confusión entre sus aficionados, sobre todo porque llegó en un momento sumamente delicado.

Este misterio llega apenas unos días después de la destacada actuación del jugador con la camiseta de su club, donde logró marcar 6 goles en 5 partidos, con 3 tantos en la liga y otros tantos en la Liga de Campeones, lo que lo convirtió en una de las principales figuras del equipo en el inicio de temporada tras su fichaje procedente del Barcelona el pasado verano.

https://www.instagram.com/ferrantorres/?hl=ar

¿Tiene que ver con la Roja?

Lo que aumentó el desconcierto de los aficionados fue que el mensaje coincidió con el anuncio de la lista de la selección de España para disputar la Liga de Naciones de Europa durante el próximo parón internacional, en la que figuró el nombre de Torres, campeón del mundo con la Roja, entre los convocados el viernes.

Hasta ahora no ha quedado claro si el mensaje de Torres tiene relación con una decisión técnica referente a la selección, con motivos personales o incluso con un nuevo paso profesional, algo que ha dejado a todos a la expectativa.

Hasta el momento no ha habido ningún comentario oficial ni del jugador, ni de su club, el Paris Saint-Germain, ni de la Federación Española de Fútbol para aclarar la verdad del mensaje, mientras el mundo del deporte aguarda lo que la próxima semana revelará sobre el secreto de esta repentina desaparición.