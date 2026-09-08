Contra todo pronóstico, Désiré Doué, estrella del Paris Saint-Germain, no figuró entre los treinta jugadores nominados al Balón de Oro, una situación que provocó la indignación de Jérôme Rothen, exjugador del conjunto francés.

Esta es una de las ausencias más sorprendentes de la lista reducida de 30 jugadores para el Balón de Oro, pues mientras el Paris Saint-Germain cuenta con diez jugadores, el nombre de Désiré Doué brilla por su ausencia.

Doué terminó la temporada pasada en el decimocuarto puesto y ganó el premio Golden Boy, y el exjugador del Rennes marcó cinco goles en 13 partidos de la Liga de Campeones, aunque no anotó ningún gol a partir del choque de vuelta de los cuartos de final.

Jérôme Rothen, exjugador del PSG y del Mónaco, considera que la ausencia del internacional francés (al igual que la de Bradley Barcola), que también alcanzó las semifinales del Mundial con Francia, carece de lógica, y afirma que el jugador de 21 años tenía una fuerte opción de ganar el premio.

Rothen declaró, según recogió la cadena "RMC sport": "O están ciegos, o no ven los partidos. Viendo la campaña del Paris Saint-Germain el año pasado, si Désiré Doué fuera un jugador mediocre, ¿creen que habría jugado todos los partidos importantes? Luis Enrique lo habría dejado fuera, sobre todo con la competencia cada vez más dura".

Y añadió: "Doué siempre ha jugado los partidos importantes. Fíjense en sus encuentros hasta la final de la Liga de Campeones; muchas veces es él quien marca la diferencia. En la semifinal y en la final, fue uno de los mejores jugadores".

Y prosiguió: "¿Es razonable dejarlo fuera de la lista de los treinta jugadores y añadir a otros? A veces hace jugadas innecesarias. ¿Por qué lo hace? Cuando uno se siente superior, puede querer presumir. Puede intentar hacer una jugada complicada. Eso no significa que se haya vuelto arrogante ni que sea mala persona".

Y continuó su intervención: "Contra el Rennes (en la primera jornada de la Ligue 1), el Paris Saint-Germain se salvó gracias a Ferran Torres, pero por suerte Désiré Doué estaba ahí. Fue el único que mostró vitalidad. ¿Por qué desapareció de la lista?".

Junto a Ousmane Dembélé, ganador del Balón de Oro la temporada pasada, otros jugadores del Paris Saint-Germain siguen compitiendo por el premio: Khvicha Kvaratskhelia, Achraf Hakimi, Fabián Ruiz, Nuno Mendes, Vitinha, Marquinhos, João Neves y Willian Pacho.

Los españoles, campeones del último Mundial en Estados Unidos, son los más representados con seis jugadores, entre ellos Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Rodri y Ferran Torres, el nuevo jugador del Paris Saint-Germain.

Asimismo, Lionel Messi, ganador de ocho Balones de Oro y subcampeón del Mundial con Argentina, que anunció su retirada internacional hace unos días, sigue siendo candidato a ganar el premio por novena vez.

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