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Real Madrid CF v Girona FC - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Abobakr El Mokadem
Traducido por

"¡No tuvo piedad con él como hizo con Valverde!": Tchouaméni hace llorar a un niño ante el Racing

Racing Santander vs Real Madrid
Racing Santander
Real Madrid
Primera División
F. Valverde
A. Tchouameni
España
Uruguay
Francia

Comentario sorpresivo de Hassan Al Aydrous

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El partido entre el Real Madrid y su anfitrión, el Racing de Santander, disputado la tarde de este domingo en la Liga española, vivió un suceso llamativo cuyo protagonista fue Aurélien Tchouaméni, estrella del conjunto blanco.

En el minuto 50, Tchouaméni avanzó hacia el área del Racing y ejecutó un disparo cañonero que pasó junto a la portería, pero impactó en la cara de uno de los niños que se encontraban en las gradas.

Las imágenes televisivas mostraron que el niño intentó evitar el impacto del balón en su rostro, pero no lo logró, lo que le provocó un fuerte ataque de llanto.

Varios minutos después, la cámara volvió a captar la marca del impacto en la cara del niño.

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Por su parte, Hassan Al Aidaroos, comentarista del partido en los canales de beIN Sports, aprovechó la jugada para recordar un suceso anterior protagonizado por Tchouaméni.

Hassan dijo con ironía: "Tchouaméni no tuvo piedad con él, como hizo con Valverde la temporada pasada".

El comentarista hacía referencia a la famosa pelea entre Tchouaméni y Valverde la temporada pasada, que acabó con el traslado del jugador uruguayo al hospital.

El comentarista pidió que Tchouaméni buscara al niño tras el partido para consolarlo después del golpe que había sufrido.

Asimismo, minutos después, reclamó que se encontrara una solución para los niños, luego de que Diomande ejecutara otro disparo cañonero que también se fue a las gradas e incluso impactó a otro niño.

 

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