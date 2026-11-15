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La gran promesa del Borussia Mönchengladbach, Wael Mohya, ha revelado cómo Jürgen Klopp lo convenció para elegir a la selección alemana.

«Por la forma en que Jürgen Klopp habló conmigo, no tuve que pensar mucho si aceptaría la invitación. Me convenció con sus argumentos y enseguida me di cuenta de que es un tipo muy enrollado. Ahora tengo muchas ganas de compartir el campo con él durante este tiempo y estoy convencido de que también me hará mejorar», reveló el jugador de 17 años en declaraciones a Bild.

La convocatoria de Klopp lo pilló totalmente por sorpresa. «Estaba en el sótano de nuestra casa, donde mis padres nos han montado un gimnasio. Cuando me di cuenta de que me llamaba el seleccionador, me quité inmediatamente los auriculares y dejé de entrenar».

Después compartió la buena noticia: «Se lo dije a mis padres durante la cena. ¡Fue un momento increíble! No solo es algo muy especial para mí, sino para todos los que me rodean. Después, mi móvil no paró de sonar. Nunca había recibido tantos mensajes. Cuando entré por primera vez en el vestuario del Gladbach, todos aplaudieron. Fue muy emocionante», contó Mohya.

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Las conversaciones con el seleccionador fueron «muy buenas, sinceras y abiertas», aunque Klopp no le creó falsas expectativas al joven del Gladbach. «No me hizo promesas ni me dio garantías. Me dijo que aquí puedo y debo ganármelo todo».

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Aun así, decidirse por Alemania fue fácil al final, pese a que Mohya también podría jugar, en teoría, con Marruecos, país del que proceden sus padres. «Nunca han ocultado que Marruecos también está interesado. Mis padres son de allí. Ese país forma parte de mi familia y le tengo un gran respeto».

Wael Mohya señala a Florian Wirtz como su gran referente

Florian Wirtz es un referente para Mohya en su camino hacia su primer partido con la selección absoluta, según reveló el propio jugador. «Jugamos en una posición parecida. He aprendido mucho observándolo. También quiero hacerlo aquí. Su alegría al jugar, su creatividad: eso me impresiona», dijo el futbolista de 17 años sobre la estrella del Liverpool.

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Klopp había incluido a Mohya en su convocatoria de 24 jugadores para los partidos de este parón de selecciones contra Serbia y Países Bajos, pero después no lo incluyó en la lista para el partido, limitada a un máximo de 23 futbolistas.

Sin embargo, eso ya se había acordado de antemano, según explicó Klopp antes del encuentro contra Serbia. El seleccionador solo quería hacerse una primera idea de Mohya en los entrenamientos, por lo que el jugador del Gladbach tendrá que esperar un poco más para disputar su primer partido con la selección absoluta.