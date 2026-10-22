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El portero del Inter de Milán Josep Martinez realizó tres paradas decisivas para asegurar la victoria por 1-0 ante el Shakhtar Donetsk en San Siro. El guardameta español elogió la resistencia de sus compañeros después de que el Inter aguantara con diez jugadores tras la expulsión de Alessandro Bastoni.

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El portero español se luce en una agónica victoria europea

El portero del Inter de Milán, Josep Martinez, fue decisivo en la primera victoria de su equipo esta temporada en la Champions League: un 1-0 ante el Shakhtar Donetsk en San Siro. Carlos Augusto marcó el gol del triunfo en el minuto 77 tras una asistencia de Henrikh Mkhitaryan.

La victoria llegó en circunstancias difíciles después de que el defensa Alessandro Bastoni viera la segunda tarjeta amarilla en el minuto 68 y dejara al Inter con diez jugadores.

Martinez sostuvo al equipo en defensa con intervenciones clave en ambas mitades para mantener la portería a cero.

Martinez destaca la resistencia del equipo tras dejar la portería a cero

En declaraciones a Inter TV después del partido, Martinez se mostró encantado por la capacidad del equipo para sacar adelante el resultado bajo una enorme presión. «Estoy contento por el equipo; era un partido muy importante para nosotros después de no sumar ningún punto en los dos primeros», afirmó Martinez.

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«Una victoria así, con un jugador menos, tiene un valor enorme; no es algo que pueda conseguir cualquiera».

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«Por la humildad, el trabajo y las ganas de no rendirnos nunca, era una victoria que necesitábamos de verdad», añadió el español.

Chivu elogia a Martinez y el compromiso de todo el equipo

El entrenador del Inter, Cristian Chivu, elogió la aportación de Martinez y subrayó la importancia de transmitir confianza a toda la plantilla. «Me importan todos mis porteros; son excelentes y no puedo ser tajante al juzgar los errores», señaló Chivu.

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«El portero siempre acapara los titulares, pero mi trabajo es transmitir tranquilidad y confianza tanto a Pepo como a los demás».

«Con diez jugadores demostramos que sabemos sufrir y elevamos nuestro nivel de concentración y energía», apuntó Chivu.

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El Inter arranca en la Champions League

Tras sumar tres puntos vitales, el Inter busca ganar impulso en la fase de liga de la Champions League después de comenzar su campaña con dos derrotas consecutivas.

La trabajada victoria en San Siro supone un importante impulso anímico para el equipo de Chivu mientras afronta un calendario exigente.

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El Inter volverá a disputar un partido de competición nacional antes de continuar su recorrido europeo contra el Feyenoord.