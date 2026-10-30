«No tienes que elegir»: Cómo la FIFA está revolucionando el apoyo a las madres en el arbitraje de élite

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Durante años, las árbitras se enfrentaron a una difícil disyuntiva: perseguir sus aspiraciones de llegar a la élite del deporte o formar una familia. Sin embargo, una serie de iniciativas de la FIFA está logrando que ya no tengan que sacrificar su carrera por la maternidad y ofrece un modelo de inclusión al más alto nivel del fútbol.

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La puesta en marcha del Proyecto de Salud y Rendimiento Femenino

Históricamente, las árbitras que se acogían a una baja por maternidad temían perder el lugar que tanto les había costado ganarse en el panorama internacional. El desgaste físico del parto, sumado a las exigencias de preparación física del fútbol de élite, a menudo las obligaba a planificar sus embarazos en función de los ciclos de los grandes torneos.

Para combatir esta situación, el organismo rector del fútbol mundial puso en marcha el Proyecto de Salud y Rendimiento Femenino en 2026. La iniciativa refuerza las estructuras existentes mediante un apoyo integral y personalizado durante el embarazo y el posparto de las árbitras. Ahora cuentan con programas de entrenamiento adaptados, seguimiento nutricional y controles periódicos de bienestar por parte del personal técnico y de preparación física.

Un aspecto fundamental del programa es que garantiza que las futuras madres mantengan su puesto en la lista de árbitras internacionales en activo. Tras el parto, reciben un plan estructurado para volver a arbitrar, además de apoyo específico en relación con el sueño y sus decisiones sobre la alimentación de sus bebés. La rehabilitación física avanza gradualmente, desde ejercicios suaves de movilidad y trabajo de la función del suelo pélvico hasta la preparación aeróbica, para que alcancen el estado físico necesario para dirigir partidos sin verse sometidas a presiones para regresar antes de tiempo.

Eliminar la presión por regresar antes de tiempo

Para la árbitra mauriciana Queency Victoire, alejarse del arbitraje para tener a su primer hijo en 2020 le generó de inmediato inquietud por sus perspectivas profesionales. Sin embargo, el nuevo enfoque de la FIFA disipó esos temores y le permitió arbitrar en el Mundial femenino de 2023 antes de tener un segundo hijo y ejercer posteriormente de árbitra asistente en el Mundial femenino sub-17 de 2026 en Marruecos.

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«Como mujer, tienes miedo de volver. No sabes cómo va a ir ni qué va a pasar», explicó Victoire, quien señaló que la animaron a regresar solo cuando ella estuviera preparada. «Nos preguntan cómo van las cosas y demás, así que, en mi opinión, el apoyo que hemos recibido de la FIFA nos ha ayudado mucho. Mental, psicológica y físicamente, todo nos ayuda mucho como árbitras».

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La árbitra canadiense Myriam Marcotte experimentó un impulso similar en su confianza profesional cuando, en febrero de 2025, fue invitada a un prestigioso seminario de élite de la Concacaf en Costa Rica estando embarazada de siete meses. Regresó a los terrenos de juego y arbitró en el Mundial femenino sub-20 de 2026 en Polonia.

«Que me incluyeran tan pronto en ese seminario me hizo pensar: “Vale, todavía tengo una oportunidad. Aún puedo seguir adelante”», dijo Marcotte. «Saber que no te van a sustituir mientras estás ausente durante un tiempo, saber que la gente sigue pendiente de ti y te invita a competiciones o eventos aunque estés embarazada».

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Crear un entorno familiar en los torneos

La iniciativa va mucho más allá de la rehabilitación física y aborda las dificultades logísticas que supone viajar a los grandes torneos cuando se tienen hijos. Bibiana Steinhaus-Webb, responsable del arbitraje femenino de la FIFA, ha defendido un enfoque que prioriza a las familias y garantiza a las árbitras la opción de acudir a los eventos internacionales con una persona que las acompañe para prestarles apoyo, además de facilitarles viajes y alojamientos adaptados a las familias.

«Entendemos que cada embarazo es diferente y, en todos los casos, nuestro objetivo es darles tranquilidad», afirmó Steinhaus-Webb. También destacó el profundo efecto de integrar a las familias en la concentración arbitral. «La presencia de los niños en los eventos aporta una energía muy positiva al grupo. Sus sonrisas son contagiosas y son fundamentales para crear vínculos sociales, algo que resulta mucho más fácil gracias a su forma de ver las cosas».

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La árbitra australiana Lara Lee, que dio a luz a su hija hace dos años y recientemente arbitró en el Mundial femenino sub-17 de 2026, considera que este cambio transforma la profesión. «Puede que las personas tengan hijos cuando sea el momento adecuado para ellas, en lugar de hacerlo cuando encaje con la pausa internacional que necesitan entre ciclos de mundiales», señaló Lee. «Si se guían por eso, puede que se arriesguen incluso a no tener nunca un hijo. Por eso creo que es muy importante que una actitud realmente abierta ofrezca más oportunidades».

Con la vista puesta en Sudamérica

Con el Mundial femenino de 2027 en Brasil cada vez más cerca, la atención se centra ahora en garantizar que estas políticas progresistas se apliquen en el mayor escenario de este deporte. Victoire, Marcotte y Lee trabajan para hacerse un hueco en la lista definitiva de árbitras del torneo sudamericano.

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Para quienes consigan entrar en la lista definitiva, la FIFA ya ha confirmado que durante todo el torneo de 2027 habrá en los estadios espacios específicos para extraerse leche y salas tranquilas para las madres lactantes. En definitiva, al eliminar la necesidad de elegir entre la familia y el fútbol de élite, el organismo rector se asegura de que el fútbol mundial conserve a sus árbitras de mayor talento en el mejor momento de sus carreras.