El Real Madrid recibió duras críticas en la prensa española tras su derrota ante el Atlético de Madrid por 2-1, la noche del domingo, en la séptima jornada de LaLiga, en un partido que dejó al descubierto, según varios analistas, problemas técnicos y tácticos que arrastra el equipo bajo la dirección de José Mourinho.

Pese a que Mourinho aseguró tras el partido que no se sentía frustrado con sus jugadores y que estos lo dieron todo, prefiriendo dirigir sus críticas a las decisiones arbitrales, los analistas españoles se centraron en el rendimiento del Real Madrid, que cayó al cuarto puesto a 6 puntos del Barcelona.

En el programa El Chiringuito, Fran Garrido dirigió críticas mordaces al equipo, al considerar que el Real Madrid apareció sin ideas claras ni confianza, y se preguntó por qué no se recurrió a Carlos Espí pese a que el equipo disponía de un cambio adicional, antes de criticar con dureza la forma en que el equipo encajó el segundo gol.

Garrido afirmó: «Hay jugadores que no tienen sitio en el Real Madrid», y añadió al hablar del segundo gol: «Todos están mal colocados. Este equipo es un desastre defensivo». Asimismo consideró que la distancia con el Barcelona de 6 puntos en una fase tan temprana de la temporada representa una situación preocupante para el Real Madrid.

Críticas que van más allá de la derrota en el derbi

En la emisora Cadena SER, Álvaro Benito opinó que los problemas del Real Madrid no son fruto de un solo partido, señalando que persisten desde hace mucho tiempo.

Dijo: «Si llevamos viendo desde hace casi más de dos años los mismos problemas sobre el terreno de juego, el problema es mucho más profundo. Vemos exactamente los mismos problemas, jugadores diferentes, pero el mismo escenario».

Por su parte, Tomás Roncero habló de la continuidad del sufrimiento del Real Madrid en los partidos de derbi, al considerar que el equipo no muestra, desde su punto de vista, la reacción esperada cuando los encuentros se complican, y dijo: «Mourinho era nuestro último clavo ardiendo, y si nos falla este clavo, esto ya viene de hace dos años».

Las críticas se extendieron a las decisiones sobre la alineación y al rendimiento de algunas estrellas, sobre todo tras la salida de Vinicius Junior en el minuto 54 después de la expulsión de Dean Huijsen.

Roncero pidió dar la oportunidad al jugador Yan Diomandé en el once titular y mantener a Vinicius en el banquillo, exigiendo al equipo que renuncie a la idea de depender del estrellato, y dijo: «Quiero que renunciemos a nuestro ego. La estrella es Bellingham».

También Javi Herráez criticó, a través de la emisora SER, el rendimiento de Kylian Mbappé, expresando su sorpresa por su actuación durante el derbi, y dijo: «No puedo entender el rendimiento de Mbappé. Al menos debería haber corrido».

De este modo, las repercusiones de la derrota del Real Madrid no se detuvieron en el resultado del derbi, sino que abrieron un debate más amplio en la prensa española sobre el rendimiento del equipo, las elecciones de Mourinho y el nivel de varias de sus estrellas, en un momento en que la distancia con el Barcelona ha pasado a ser de 6 puntos tras siete jornadas.