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imago-sport-1083822508.jpgNTB
Abdelmawgood Samir
Traducido por

"No tiene la edad de João Neves": Jesus sorprende a todos con una declaración impactante sobre Cristiano Ronaldo

Noruega vs Portugal
Noruega
Portugal
UEFA Nations League A
C. Ronaldo
B. Fernandes
Noruega
Portugal

¿Cuál es la historia?

El cuerpo técnico de la selección de Portugal decidió no arriesgar la participación de Bruno Fernandes ante Noruega, la noche del domingo, en la segunda jornada de la Liga de las Naciones de la UEFA, después de que el centrocampista sufriera una lesión leve durante el encuentro frente a Gales, que terminó con victoria de Portugal por 1-0.

El entrenador portugués afirmó, en rueda de prensa este sábado, que Fernandes se perderá el partido, y aclaró: "Prefiero no arriesgar a Bruno Fernandes en este partido y poder contar con él ante Dinamarca el próximo jueves".

En cambio, el entrenador no definió su postura sobre la titularidad de Cristiano Ronaldo ante Noruega, señalando que el jugador, que fue sustituido en el minuto 67 ante Gales, se someterá a una evaluación durante el entrenamiento del sábado, antes de tomar la decisión final.

El entrenador dijo sobre Ronaldo: "No tiene la misma edad que João Neves. La sesión de entrenamiento de esta tarde nos dará algunas indicaciones, y después mantendré una conversación con él", en referencia a la posibilidad de dejarlo en el banquillo ante la selección que dirige Erling Haaland.

El cuerpo técnico había tratado con cautela la disponibilidad de João Neves, que comenzó el partido ante Gales en el banquillo, antes de entrar en los minutos finales, mientras que se espera que sea titular frente a Noruega.

UEFA Nations League A
Noruega crest
Noruega
NOR
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Portugal
POR

El entrenador explicó que el jugador del París Saint-Germain llegó a la concentración de la selección con una lesión leve y se sometió a una resonancia magnética, antes de confirmarle que descansaría ante Gales de cara a su titularidad frente a Noruega.

Asimismo, Nuno Mendes quedó disponible para participar, después de haber sido sustituido durante la segunda parte ante Gales por sentir fatiga.

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