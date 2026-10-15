La estrella egipcia Mohamed Salah siguió escribiendo la historia en los campos europeos, después de revelarse un nuevo registro excepcional que lo coloca en la cima de la pirámide del Viejo Continente.

El conjunto turco Trabzonspor logró una valiosa victoria a domicilio frente al KuPS finlandés por 4-2, en el partido que los enfrentó hoy en el estadio Tammelan en la ciudad de Tampere, dentro de la competición de la Conference League.

Y en apenas 55 minutos de partido, Mohamed Salah, que portaba el brazalete de capitán por primera vez con el Trabzonspor, logró dar la asistencia del primer gol, mientras que marcó el segundo tanto del equipo turco en el minuto 44.

La red mundial de estadísticas futbolísticas "Opta" confirmó que Salah es el único jugador que ha conseguido marcar y asistir a la vez en 13 partidos distintos en las grandes competiciones europeas desde la temporada 2017-2018 hasta la fecha.









El egipcio supera con este registro a su perseguidor más cercano por una diferencia abismal que alcanza los 4 partidos completos, lo que confirma que es el jugador más decisivo e influyente de Europa durante los últimos ocho años.

Este logro refleja el enorme valor futbolístico de Salah, que no se limita a sacudir las redes, sino que combina el papel de goleador y de creador de juego al mismo tiempo, una ecuación que todas las estrellas de Europa han fracasado en conseguir con la misma regularidad.

Un nuevo registro que se suma al nutrido historial de Salah y que demuestra una vez más que no es un simple goleador, sino un sistema ofensivo completo que no tiene igual en el fútbol mundial.



