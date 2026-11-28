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Mauricio Pochettino admitió que la situación del Manchester United «no tiene buena pinta» después de que su equipo cayera 4-0 ante el Brentford en su primer partido en casa al mando. El United acumula ya 10 partidos de Premier League sin ganar y el argentino insistió en que «no hay nada que justifique» otra derrota abultada. También pidió a sus jugadores que se mantengan unidos y mejoren.

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Pochettino admite la difícil situación del United

Pochettino reconoció que la situación del Manchester United «no tiene buena pinta» después de que el Brentford arrollara a su equipo en Old Trafford y le infligiera su segunda derrota por 4-0 en tres partidos. En declaraciones a Sky Sports, afirmó: «Bueno, creo que no tiene buena pinta, no, cuando pierdes 4-0 y 4-0, dadas las circunstancias del primer partido en Liverpool y de hoy aquí, en Old Trafford».

Callum Wilson marcó dos goles para el Brentford. El resultado llegó después de la derrota por 4-0 en Anfield el pasado fin de semana, en la que Leny Yoro fue expulsado , y del empate 2-2 del miércoles ante el Sporting en la Champions League. Pochettino sigue sin ganar en sus tres primeros partidos.

«Nada que justifique» la situación, según Pochettino

Pochettino se negó a poner excusas e insistió en que sus jugadores deben permanecer unidos. «Tenemos que seguir unidos, mantenernos todos juntos e intentar solucionar las cosas y mejorar», dijo.

Añadió: «Y tenemos que mejorar. Tenemos que mejorar. Esa es nuestra situación. Es nuestra realidad. No hay nada que decir, nada que justifique una situación así. Es la situación que conocíamos cuando llegamos. Y sí, es solo cuestión de tiempo».

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Pochettino respalda a sus jugadores pese a los abucheos

Los aficionados corearon el nombre del anterior entrenador, Michael Carrick, antes de abuchear al equipo tras el pitido final, pero Pochettino respaldó a su plantilla. «Los jugadores tienen mi apoyo. Entendemos a los aficionados. Los entendemos y los jugadores son los primeros en entenderlos. Pero tenemos que preocuparnos», afirmó.

También consideró que su equipo había empezado bien antes de que la tarde se torciera: «Creo que lo de hoy es una buena lección porque empezamos muy bien el partido. Creo que fuimos mucho mejores que el Brentford durante los primeros 17 o casi 20 [minutos], hasta que encajamos el primer gol».

La lucha por la permanencia amenaza al United

La derrota amplió a 10 partidos la racha del United sin ganar en la Premier League, algo que no le ocurría desde enero de 1990. También se convirtió en el primer equipo de la historia de la competición en encajar al menos dos goles en siete tiempos consecutivos y podría acabar el fin de semana último en la tabla si el Crystal Palace vence al Hull el domingo. El Coventry visitará Old Trafford el próximo fin de semana en un partido que ya parece crucial para Pochettino.