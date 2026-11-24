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Dos exentrenadores del delantero Carlos Espí han desvelado las principales cualidades que le han permitido brillar en el Real Madrid, y han subrayado que la valentía, la confianza en sí mismo y la capacidad para aprovechar las oportunidades fueron sus grandes virtudes desde pequeño.

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El programa «La Tribu» de Radio Marca recibió a Javi Tur y Pascu Domingo, dos de los primeros entrenadores que tuvo Espí, para hablar de los inicios del joven delantero y analizar su rendimiento actual en el conjunto blanco.

La irrupción de Carlos Espí en el Real Madrid es uno de los grandes aciertos de José Mourinho en este arranque de temporada, ya que el delantero ha marcado 4 goles decisivos en solo 81 minutos de juego.

Javi Tur, que entrenó a Espí durante dos temporadas en categoría prebenjamín en el Tavernes, recordó su etapa con el jugador y destacó la enorme valentía que mostraba ya desde sus primeros años.

«Siempre estaba con el balón, casi desde que nació. Era pequeño, pero tenía mucha valentía y una fuerza evidente, y no tenía miedo a nada», explicó Tur.

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Su primer entrenador reconoció la sorpresa que supuso el fichaje del jugador por el Real Madrid y elogió el papel de su familia para cerrar la operación lejos de los focos.

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«Nadie sabía nada, la familia lo mantuvo en absoluto secreto, y fue una alegría, porque es el mejor sitio en el que puede estar», añadió.

Además, alabó la capacidad del delantero para aprovechar las oportunidades que recibe: «En cualquier equipo en el que ha jugado, siempre ha superado las expectativas que había sobre él».

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El día en que Espí salvó a su entrenador

Por su parte, Pascu Domingo, actual entrenador del sub-19 del Real Murcia, recordó un episodio de su etapa en el Alzira, cuando decidió subir a Espí del Juvenil C al Juvenil B en un momento en el que su continuidad en el banquillo estaba bajo una fuerte presión.

«Sabía que si perdíamos el partido se acababa mi etapa en el Alzira, y decidimos subir a Carlos. Marcó varios goles, salvó al equipo y al cuerpo técnico, y todos los clubes empezaron a seguirle», relató Domingo.

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«Ese día, como dice Juanjo, el padre de Carlos, empezó todo», añadió.

Domingo también elogió la fortaleza mental del delantero y su capacidad para gestionar los pocos minutos de juego, antes de lanzar un mensaje a la afición del Real Madrid.

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«La afición del Real Madrid todavía no conoce al cien por cien a Carlos», aseguró.

¿Puede jugar junto a Mbappé?

Domingo no ve ningún obstáculo para que Espí y Kylian Mbappé compartan la delantera del Real Madrid, y sostiene que el estilo del joven delantero encaja con el de la estrella francesa.

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«Me encantaría ver a Mbappé y a Carlos juntos en el once inicial. Desde mi punto de vista, por supuesto que pueden jugar juntos», afirmó.

Domingo confía en que el técnico portugués premie el rendimiento del joven delantero dándole la titularidad junto a Mbappé.

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«Cuando Carlos ha tenido oportunidades, las ha aprovechado. Tiene que llegarle esta oportunidad, y estoy seguro de que Mourinho se la dará», concluyó.