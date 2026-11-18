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Weston McKennie ha roto su silencio sobre las informaciones que apuntan a un posible fichaje de renombre por el Manchester United. El internacional estadounidense ha sido vinculado con fuerza a un traspaso a Old Trafford tras el reciente nombramiento de Mauricio Pochettino, su exseleccionador.

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McKennie reafirma su compromiso con la Juventus

Pese a los crecientes rumores sobre un posible fichaje por un club de la Premier League, McKennie se ha apresurado a descartar su salida de la Juventus . El centrocampista estadounidense llegó al gigante italiano procedente del Schalke en 2020 y se convirtió en el primer jugador de Estados Unidos en vestir su camiseta y en el quinto estadounidense en jugar en la Serie A. Durante su etapa en Turín, que incluyó una cesión de seis meses al Leeds United a partir de enero de 2023, McKennie ha ayudado a la Juventus a ganar dos Copas de Italia y una Supercopa de Italia.

El jugador de 28 años se ha pronunciado directamente sobre los rumores acerca de su futuro y ha dejado claro que su prioridad es seguir en el Allianz Stadium. «Quiero aclarar que no tengo previsto dejar la Juventus», explicó el centrocampista, según Fabrizio Romano. «Estoy contento donde estoy. Por eso firmé un nuevo contrato con la Juve y tengo muchas ganas de continuar aquí».

La conexión con Pochettino en Old Trafford

Los rumores cobraron fuerza tras el nombramiento de Pochettino como entrenador del Manchester United. El argentino ha asumido oficialmente el cargo en Old Trafford en sustitución de Michael Carrick, que no ganó ninguno de sus últimos ocho partidos de Premier League al frente del equipo.

Según informaciones recientes de La Gazzetta dello Sport, Pochettino había señalado a McKennie como uno de sus principales objetivos para el próximo mercado de fichajes de enero. El centrocampista estadounidense ha despertado el interés de otros clubes en varias ocasiones, pero se ha convertido en una pieza cada vez más importante y versátil en la Juventus. También es el jugador de la actual plantilla juventina con más partidos oficiales disputados: 241.

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Su contrato y su continuidad en Turín

Aunque el Manchester United podría estar buscando refuerzos, la situación contractual de McKennie dificulta una operación. El exjugador del Schalke comprometió su futuro a largo plazo con el gigante italiano en marzo, cuando firmó una ampliación de contrato que le vincula al club hasta el verano de 2030.

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McKennie ha disputado 11 partidos en todas las competiciones con la Juventus en lo que va de temporada, con un gol y una asistencia. El entrenador Luciano Spalletti valora mucho la capacidad de trabajo y la versatilidad del centrocampista estadounidense y quiere mantenerlo en Turín, especialmente ante los recientes problemas físicos de otros centrocampistas, entre ellos Manuel Locatelli y Khephren Thuram.

Otras estrellas de la selección de Estados Unidos, en el foco

McKennie no es la única estrella estadounidense vinculada con un posible fichaje para unirse a Pochettino en el noroeste de Inglaterra. Christian Pulisic, figura del AC Milan, también ha sido mencionado como posible refuerzo del Manchester United, mientras el «efecto Poch» empieza a influir en los rumores de fichajes del fútbol inglés.

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La Juventus ocupa actualmente la séptima posición de la Serie A con 18 puntos, a 11 del líder, la Lazio. El equipo turinés intentará volver a ganar el domingo, cuando reciba al Venezia en su próximo partido de liga.