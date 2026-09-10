El seleccionador de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, considera que a Tottenham se le debería haber concedido el título de la Premier League de la temporada 2016/17. El argentino había llevado a los Spurs al segundo puesto en aquella campaña, por detrás de un Chelsea que, bajo el mando de Antonio Conte, fue campeón con siete puntos de ventaja.

"Deberíamos haber ganado un título, una Premier League. Debería habérsenos concedido", se quejó Pochettino en un encuentro con medios británicos. "Ellos fueron sancionados, lo admitieron... ¿y eso fue todo? El título debería ir al equipo que quedó segundo".

El trasfondo es la infracción del Chelsea de las normas relativas a la información financiera, las inversiones de terceros y el desarrollo de juveniles, algo que la Premier League consideró probado y por lo que sancionó a los Blues con una elevada multa de 12,5 millones de euros y una sanción de traspasos de dos años en suspenso.

El propio club había informado a la liga de posibles infracciones y, de facto, las había admitido. Se trata del periodo comprendido entre 2011 y 2018. Entonces el club todavía pertenecía al oligarca ruso Roman Abramovich, por lo que, según Pochettino, el título de 2017 no es legítimo.

Pochettino, sobre Chelsea: "No jugaron con las mismas reglas"

"Es cierto que no jugamos con las mismas reglas. Vale, ahora podemos decir que marcaron goles, ganaron partidos y demás. Vale, pero es totalmente justo decir que antes del inicio de la temporada no competimos en las mismas condiciones", protestó el técnico de 54 años, que, de forma llamativa, había entrenado al Chelsea en la temporada 2023/24.

Quizá los Spurs, "bajo las mismas reglas, si aplicamos los mismos criterios, podrían haber fichado a algunos jugadores que habrían mejorado al equipo, o haber marcado más goles".

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Pochettino no quería "quejarse, pero es la verdad. Si han admitido que infringieron las reglas, entonces el título de la Premier League debería haber pertenecido al segundo mejor equipo", concluyó.

"No tengo miedo de decir la verdad. Los aficionados del Chelsea se enfadarán conmigo por decir esto, pero si estuviéramos en el Tottenham y hubiéramos infringido las reglas, yo también lo admitiría", cerró Pochettino.