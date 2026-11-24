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Kevin De Bruyne ha criticado a los medios italianos por crear un ambiente hostil para su familia en medio de los continuos rumores sobre su futuro en el Nápoles. El centrocampista belga habló antes de su esperado regreso al Etihad Stadium para enfrentarse en la Champions League a su antiguo club, el Manchester City.

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Molestia por la intromisión en su vida privada y los rumores de traspaso

De Bruyne ha expresado su profunda frustración por las informaciones recientes que apuntan a que podría abandonar el estadio Diego Armando Maradona en el mercado de fichajes de enero . El veterano centrocampista, al que se ha vinculado con el PSV Eindhoven, aprovechó la rueda de prensa previa al partido para referirse a una entrevista reciente que su esposa concedió en Bélgica y que, a su juicio, la prensa italiana malinterpretó deliberadamente para alimentar los rumores sobre su salida.

«Sinceramente, me sabe bastante mal todo esto. Si leéis el artículo, que no habéis leído, entenderéis lo que dijo. Yo estaba en Bélgica y entonces empezaron a decirse muchas cosas y hubo muchas reacciones negativas hacia mi mujer», declaró De Bruyne, según recoge Football Italia. También expresó su enfado por la publicación de fotografías de su vivienda: «Vi fotos de mi casa en la prensa, y eso no está bien. Sé que los periodistas en Italia han creado esta situación y no sé por qué. No conocéis mi vida privada, no tenéis derecho a opinar sobre mi vida privada. Fue una situación desagradable para mí y para mi mujer».

El veterano centrocampista evita pronunciarse sobre su futuro en el Nápoles

De Bruyne ha evitado dar detalles sobre su futuro a largo plazo en el Nápoles y ha reconocido que, a medida que se acerca su 36.º cumpleaños, tiene mucho que sopesar en medio de su situación contractual . Pese a la incertidumbre sobre su próximo paso, el veterano centrocampista insistió en que sigue centrado en darlo todo por el Nápoles. En lugar de entrar en especulaciones, el belga recalcó que su prioridad inmediata es mantener su buen nivel y ayudar al club a afrontar una temporada exigente.

«Ahora mismo no puedo decir mucho. Hasta ahora he jugado al 400 %. Ya no tengo 20 años, estoy a punto de cumplir 36, así que hay muchas cosas que considerar. Por ahora no hay mucho que decir. Estoy jugando bien e intento ayudar al equipo a hacerlo bien. Este año ha habido muchos desafíos y han pasado muchas cosas», explicó.

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Evolución táctica y regreso a Mánchester

Pese a las distracciones ajenas al terreno de juego, De Bruyne aseguró estar satisfecho con sus actuaciones individuales esta temporada en el equipo de Massimiliano Allegri. Señaló que su papel sobre el campo sigue evolucionando mientras se adapta a distintos sistemas y espacios. El belga subrayó que su capacidad para leer el juego sigue siendo su mayor virtud, independientemente de la posición en la que lo sitúe el cuerpo técnico.

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«He desempeñado muchos papeles diferentes a lo largo de mi carrera, he cambiado de posición muchas veces. Tu función siempre puede cambiar en el fútbol. Juego según lo que percibo en el campo, dónde veo los espacios y dónde creo que puedo ser más peligroso. Siento que estoy jugando bien este año, da igual en qué zona del campo», señaló De Bruyne.

Lealtad tras el fallo sobre las finanzas del City

En la rueda de prensa también se abordó la noticia de que el City ha sido declarado culpable de más de 100 infracciones de las normas financieras de la Premier League. De Bruyne, que conquistó numerosos trofeos durante una década en el club, entre ellos seis títulos de liga, salió rápidamente en defensa de su antiguo club y de las relaciones que forjó allí. Insistió en que las resoluciones judiciales no empañarían su opinión personal sobre el club ni el esfuerzo que hizo sobre el terreno de juego.

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«Este es mi club, quiero a los propietarios. Solo siento cariño por este club y eso nunca cambiará. Por supuesto, en la vida hay reglas. Diría que todo el mundo juega al límite y, en mi caso, yo juego dentro de las líneas del campo. Competí con otros jugadores y viví muchas experiencias con mis equipos y con los futbolistas, así que eso es lo que más valoro. Incluso más adelante en mi carrera, creo que lo más importante son las relaciones que tuve con todos y cómo se gestionan estas cosas», concluyó.