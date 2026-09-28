«No tememos a nada»: la dupla de Arabia Saudí alza la bandera del desafío antes del choque ante Irak

El dúo de la selección saudí, Sultan Mandash y Abdullah Al Salem, alzó la bandera del desafío antes del esperado enfrentamiento ante Irak, subrayando que Arabia Saudí no contempla el partido como un simple duelo de cierre de la fase de grupos, sino que lo afronta como un nuevo paso en su camino hacia el objetivo mayor: competir por el título de la "Copa del Golfo 27".

Sultan Mandash declaró a los medios de comunicación que cada partido que disputa la selección saudí tiene una importancia especial para los jugadores, señalando que los preparativos para el enfrentamiento ante Irak marchan de buena manera y que el equipo afronta el encuentro con plena concentración, a pesar de haber sellado ya el billete de clasificación a las semifinales.

Lee también: La enfermedad golpea a Donis antes de la batalla entre Arabia Saudí e Irak

Mandash recalcó que la ambición de la selección saudí no se detiene en la clasificación a las rondas eliminatorias, afirmando que el objetivo principal es coronarse con el título del torneo, aunque al mismo tiempo señaló la importancia del apoyo popular que los aficionados saudíes brindan a los jugadores durante su recorrido en el campeonato.

Mandash: pensamos en nosotros mismos y el título es nuestro objetivo

El jugador de la selección saudí dijo: "Cada partido que jugamos es importante para nosotros, y nuestros preparativos son buenos para el partido ante Irak. Nuestro objetivo es lograr el título de la Copa del Golfo 27, y eso se consigue con el apoyo de la afición saudí, que está con nosotros y nos respalda".

Mandash añadió que los jugadores de Arabia Saudí se centran en sí mismos y en lo que pueden ofrecer dentro del campo, explicando: "Pensamos únicamente en nosotros mismos, y cada partido es importante para nosotros, y nuestro objetivo principal es lograr la victoria del título".

En el mismo sentido, Abdullah Al Salem afirmó que la selección saudí está lista para enfrentar a Irak, recalcando que los jugadores tienen como meta conseguir los tres puntos y terminar la fase de grupos de manera positiva, a pesar de tener asegurada la clasificación a las semifinales.

Al Salem: la mentalidad ganadora debe continuar

Al Salem declaró a los medios de comunicación: "Estamos preparados para el partido ante Irak, y nuestro objetivo es conseguir los tres puntos", afirmando que la mentalidad ganadora representa un elemento fundamental para los jugadores de la selección saudí en la etapa actual.

Y añadió: "La mentalidad ganadora es lo más importante para nosotros, y debemos mantenerla y que sea constante en nosotros como jugadores", en un mensaje que refleja el deseo de los jugadores de Arabia Saudí de mantener el estado de concentración y no tratar el enfrentamiento ante Irak como un partido intrascendente tras sellar la clasificación.

Al Salem habló también del ambiente que vive la afición en el torneo de la "Copa del Golfo 27", afirmando que la presencia de los aficionados otorga a la competición un carácter especial, y dijo: "El ambiente de la afición en la Copa del Golfo 27 es disfrutable para todos, y aspiramos a coronarnos con el título".

Las declaraciones del dúo de la selección saudí reflejan el estado de concentración en las filas de Arabia Saudí antes del enfrentamiento ante Irak, ya que Mandash y Al Salem coinciden en que sellar la clasificación no significa renunciar a la mentalidad ganadora, mientras que el título sigue siendo el objetivo que la selección busca alcanzar con la continuación de las competiciones del torneo.