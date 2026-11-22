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El acta del árbitro Alejandro José Hernández Hernández ha revelado los detalles de la expulsión de Fermín López, jugador del Barcelona, durante el partido ante el Villarreal. El centrocampista protestó airadamente una decisión arbitral en la segunda parte y abandonó el terreno de juego antes de que el colegiado pudiera mostrarle la tarjeta roja.

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Según publicó el diario español «Sport», Hernández Hernández explicó en su acta que mostró la tarjeta roja a Fermín en el minuto 74 por protestar al cuarto árbitro, después de levantarse del banquillo y dirigirse hacia él gritando: «¡No te metas conmigo!».

El colegiado añadió en su acta: «Observé también que el jugador abandonó el terreno de juego en dirección a los vestuarios antes de que pudiera mostrarle la tarjeta roja», lo que explica por qué no se vio al árbitro enseñarle la cartulina durante la acción.

El joven futbolista se expone a una sanción de uno o dos partidos, en función de cómo valore el Comité de Competición la naturaleza de lo sucedido, lo que podría dejarle fuera del encuentro ante el Deportivo y también del partido aplazado contra el Atlético de Madrid en el estadio del Barcelona.

Por su parte, el club catalán tiene intención de recurrir la expulsión, al considerarla una sanción injusta. A su juicio, la protesta de Fermín no fue más allá de lo que suele ocurrir en los partidos, dada la tensión y la emoción propias de la competición.

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Flick se refirió a lo ocurrido tras el encuentro y aseguró que no sabía con exactitud qué había pasado entre Fermín y el cuarto árbitro, ya que no escuchó lo que dijo el centrocampista. El técnico señaló que el colegiado tenía la atención puesta en el banquillo del Barcelona y que, cuando se acercó a él para pedirle una explicación sobre la tarjeta roja, se encontró con que también le mostraba la amarilla a él, una situación que aumentó su enfado con las decisiones arbitrales del partido.

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El entrenador alemán no ocultó su malestar con Hernández Hernández y dio a entender que no era la primera vez que le ocurría algo así con él: «Con este árbitro siempre pasa lo mismo», afirmó, en alusión a sus reiteradas quejas sobre sus decisiones.

Sus críticas se extendieron también a otras acciones del encuentro, ya que consideró que Lamine Yamal sufrió faltas claras que el árbitro no señaló, aunque al mismo tiempo pidió a sus jugadores que acepten las decisiones y se centren en ofrecer un mejor rendimiento sobre el césped.

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Pese a la polémica por la expulsión de Fermín, Flick quiso destacar la reacción de sus futbolistas y su capacidad para superar un inicio complicado, después de que el Barcelona se viera dos goles abajo en los siete primeros minutos antes de recuperar el equilibrio y darle la vuelta al marcador. El técnico consideró que el equipo ofreció un nivel muy superior en la segunda parte, con una mejor organización y más movilidad en ataque, lo que le permitió volver a meterse en el partido y llevarse la victoria pese a la presión derivada del desarrollo del encuentro.