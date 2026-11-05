Tras la avalancha de goles de Füllkrug con el Werder Bremen, en las últimas semanas habían cobrado cada vez más fuerza las voces que pedían su regreso a la selección alemana. Klopp, en cambio, se había mostrado reservado durante mucho tiempo, aunque en una entrevista durante el descanso del partido de Champions League entre el Bayern de Múnich y el Arsenal que tuvo una gran repercusión declaró: «Niclas Füllkrug tiene 33 años. ¡No es culpa mía!». El propio veterano, por su parte, pidió, tras las reiteradas preguntas, que se dejara de hablar del asunto.

«Ahora no estoy muy contento con todas las declaraciones que he hecho en entrevistas durante el descanso», dijo Klopp con una sonrisa a DFB.TV con motivo de la convocatoria para la segunda concentración de su etapa como seleccionador. Sin embargo, el técnico de 59 años no aludió con ironía a sus propias palabras sobre la «culpa», que habían generado cierto debate. Probablemente se refería más bien a sus desacertadas declaraciones sobre el papel de Harry Kane y el sistema de Vincent Kompany en el club más laureado de Alemania, que él mismo dijo «no haber entendido». Después, Klopp recibió duras críticas, sobre todo porque su actitud había recordado más a la de un comentarista televisivo que a la de un seleccionador. Esa función la había desempeñado para Magenta durante el Mundial de 2026.

Klopp subrayó, no obstante, que mantiene sus declaraciones sobre Füllkrug. Se había limitado a enumerar «hechos». «Luego estuvo en el Sportstudio y pensé: ahora que hemos hablado tanto el uno del otro, podemos hablar también entre nosotros. Lo hicimos, mucho antes de la convocatoria», añadió. Era «la primera vez» que ambos hablaban, aunque la conversación le dio la sensación de que se conocían desde hacía más tiempo.

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¿Por qué ha recuperado Jürgen Klopp a Niclas Füllkrug? Una decisión «relativamente fácil»

También explicó el regreso de Füllkrug, tras más de un año de ausencia, por motivos deportivos. «Tiene una influencia increíble en el juego. No solo por sus goles. También por su forma de actuar. (…) No creo que en todas las etapas de su carrera haya podido ejercer esa influencia en un equipo; en Bremen sí ocurre. Cuando uno se siente como en casa, se puede ver lo que pasa. Esa es, en general, la sensación que queremos transmitir a los jugadores, aunque no los tengamos juntos muy a menudo», dijo Klopp.

Füllkrug, que ha marcado doce goles en diez partidos oficiales desde su regreso a Bremen, es actualmente el máximo goleador alemán de las cinco grandes ligas europeas. «Si la Eurocopa fuera mañana, aunque ahora no se celebra, por supuesto que lo llevaríamos», subrayó Klopp, antes de añadir: «Desde ese punto de vista, la convocatoria fue relativamente fácil».

¿Cuándo jugó Niclas Füllkrug por última vez con Alemania?

Desde su debut a las órdenes de Hansi Flick, hace casi exactamente cuatro años, Füllkrug ha disputado 24 partidos internacionales con Alemania, en los que ha marcado 14 goles. Sus últimas apariciones, sin embargo, fueron en el verano de 2025, en la fase final de la Nations League. La última vez que fue convocado fue en septiembre de ese año.

Füllkrug dio las gracias a sus compañeros del Werder Bremen. «Me alegra la convocatoria. He podido beneficiarme de las buenas actuaciones de nuestro equipo y también la considero un gran reconocimiento para toda la plantilla», declaró, según recoge la página web del club.

En cambio, Jonathan Burkardt (Eintracht Frankfurt) y Nick Woltemade (Juventus de Turín) no han entrado en la lista, a diferencia de la última convocatoria. Además de Füllkrug, Kai Havertz (Arsenal) y Younes Ebnoutalib, compañero de Burkardt, son las opciones previstas para el ataque. La joven promesa del Gladbach Wael Mohya es, además, una cara completamente nueva en la selección alemana.