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Lennart Karl, del Bayern de Múnich, volvió a mostrarse sorprendentemente sincero en su visita de este año a un club de fans.

El domingo, los jugadores del Bayern visitaron distintos clubes de fans dentro y fuera de Alemania. Karl fue enviado a Eppan, en el Tirol del Sur italiano, donde el futbolista de 18 años participó en una ronda de preguntas. Un aficionado quiso saber a qué se habría dedicado si su carrera como futbolista profesional no hubiera salido adelante.

«Para mí no había un plan B, solo había un plan A», respondió Karl. «Todavía hoy no sabría qué hacer si no fuera por el fútbol. No soy una persona muy, muy lista en la vida en general». Y añadió: «Por suerte, lo del fútbol salió bien; si no, no me habría ido tan bien como ahora».

Karl también habló de las conversaciones con sus padres sobre la continuidad de sus estudios: «Me dijeron que tenía que seguir estudiando. Yo les dije: '¡No quiero hacerlo!'. Me levantaba todos los días y solo quería jugar al fútbol».

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Lennart Karl debutó con el Bayern de Múnich a los 17 años

En sus categorías inferiores, Karl jugó primero en el TuS Frammersbach y el Viktoria Aschaffenburg, antes de fichar en 2017, con nueve años, por el Eintracht de Fráncfort. En 2022 regresó brevemente a Aschaffenburg y después se incorporó a la cantera del Bayern de Múnich.

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Debutó con el primer equipo del Bayern en el Mundial de Clubes de 2025, a los 17 años, y hace un año dio el gran salto. A estas alturas, Karl es un integrante habitual del Bayern de Múnich y de la selección alemana.

El invierno pasado, Karl ya se había mostrado sorprendentemente sincero en una visita a un club de fans. Entonces admitió que soñaba con fichar por el Real Madrid , lo que desató un gran debate público. Después redujo considerablemente sus declaraciones públicas. Aun así, siguió dando mucho que hablar, por ejemplo, con sus distintas celebraciones de gol.