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El entrenador del Manchester City, Enzo Maresca, ha pedido paciencia antes de que su equipo viaje al norte de Londres para disputar un partido crucial ante el Arsenal, líder de la Premier League. El técnico italiano considera injusto comparar a una plantilla en plena evolución con la estabilidad del proyecto que Mikel Arteta ha consolidado en el Emirates.

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El bajón del City provoca comparaciones incómodas

El Manchester City visita al vigente campeón, el Arsenal, a seis puntos del liderato de la Premier League tras un brusco bajón de forma . Después de liderar la tabla a principios de temporada, el City acumula cuatro jornadas de liga sin ganar y solo ha logrado dos victorias en sus últimos siete partidos entre todas las competiciones.

Esa mala racha ha suscitado comparaciones entre los dos aspirantes al título antes del duelo del domingo. Sin embargo, el City está en plena reconstrucción tras la salida de Pep Guardiola, mientras que Mikel Arteta lleva siete años dando estabilidad al proyecto en el norte de Londres.

Maresca pide paciencia durante la transición del City

Maresca definió el partido como un enfrentamiento entre «cuatro meses y siete años» y sostuvo que el buen comienzo del City había ocultado la realidad de su reconstrucción. Antes del viaje al norte de Londres, rechazó las comparaciones con la estabilidad que el Arsenal ha construido a lo largo de los años.

«Estuvimos primeros en la liga durante dos meses y medio, hasta el 1 de noviembre. Ahora ya no lo estamos y todo el mundo nos compara», dijo Maresca. «Para mí, son siete años juntos frente a cuatro meses juntos, así que no se pueden comparar. Entiendo que todo el mundo intente hacerlo, pero, desde mi punto de vista, está todo claro».

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Sobre el reciente bajón del equipo, añadió: «Es más que fácil entender por qué, porque solo llevamos cuatro meses juntos. Una transición requiere tiempo. Probablemente, como ganamos siete partidos seguidos, ocho contando el de la Champions League, todo el mundo pensó que no había ninguna transición.

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«Lo he dicho muchas veces: no soy un mago. Hay una transición, es normal. Tenemos ocho o nueve jugadores nuevos y el entrenador también es nuevo, así que hace falta tiempo. Se puede ver lo complicado que es para otros clubes cuando atraviesan una transición. Para mí, es completamente normal. Estoy completamente tranquilo, sin ningún pánico, aunque entiendo que necesitamos ganar partidos porque es nuestro trabajo. Para mí, todo es normal».

El técnico resta importancia a la frustración de Haaland y a la lucha por el título

Maresca también restó importancia a la preocupación por Erling Haaland después de que el delantero afirmara que «hay que cuestionarlo todo» tras el empate entre semana ante el Nápoles en la Champions League. «Es normal que los resultados afecten al estado de ánimo; por eso necesitamos ganar partidos», dijo Maresca. «No veo ningún problema con Erling. Erling es un ganador. Es normal que no esté contento cuando no ganamos. Y no solo Erling, sino todos. No olvidéis que hace tres semanas estaba bailando en el campo».

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El italiano dio prioridad al progreso a largo plazo frente a hablar ya del título: «El presente es importante, pero el futuro es mucho más importante a la hora de mejorar y construir algo con el equipo. La posición en la que podamos estar el domingo por la noche, ganemos, perdamos o empatemos, es importante, pero la temporada es larga.

«Veremos dónde estamos en febrero y marzo y, a partir de ahí, podremos fijar los objetivos. Ahora creo que no sirve de nada hablar de objetivos ni de dónde podemos estar al final de la temporada».

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Sin embargo, señaló que la visita del domingo al campeón pondrá a prueba el carácter de su plantilla. «Hay que mostrar personalidad», continuó. «Por eso también es un buen partido para ver dónde estamos en cuanto a personalidad y, a partir de ahí, intentar entender la situación».

El Arsenal pondrá a prueba el carácter del City

Aunque Maresca esperará hasta febrero o marzo para fijar objetivos concretos, la visita del domingo al Arsenal será una prueba inmediata de la capacidad de reacción del City. Poner fin a su racha de cuatro jornadas de liga sin ganar ante el campeón de Arteta, un equipo consolidado, mejoraría el ánimo tras el frustrante empate europeo de entre semana y demostraría que el conjunto reconstruido por Maresca puede afrontar partidos decisivos en la lucha por el título.