Compartir Sigue a GOAL en Google

Liam Rosenior se ha pronunciado por fin sobre el intenso escrutinio y las burlas en internet que marcaron su breve etapa en el Chelsea. Insiste en que está lejos de ser el «hazmerreír» como el que se le retrató. El entrenador, de 42 años, pasó solo 107 días en el banquillo de Stamford Bridge y cree que su salida se debió a narrativas externas, no a su capacidad táctica sobre el terreno de juego.

Anuncios

El relato se impone a la realidad en Stamford Bridge

Rosenior ha respondido a los críticos de las redes sociales que lo convirtieron en objeto de burla durante su breve y turbulenta etapa como entrenador del Chelsea. El inglés fue blanco de una oleada incesante de memes virales y burlas, desde sus errores en el área técnica hasta sus gestos al dirigir.

En una ocasión, Estevao Willian bromeó con su entrenador después de que se hiciera viral un vídeo en el que Rosenior no lograba controlar un balón junto a la banda ante el Arsenal. Al recordar el ambiente que rodeó su salida, Rosenior sugirió que la percepción externa de su persona llegó a importar más a quienes tomaban las decisiones en el club que el trabajo que realizaba con la plantilla entre bastidores.

En declaraciones a la revista francesa So Foot, Rosenior habló de la surrealista experiencia de ver cómo se desmontaba su reputación en internet. «En realidad, el momento que más me preocupó fue al principio, cuando encadenamos cinco victorias», explicó. «Cualquier club habría estado contento con una racha así, pero el Chelsea no. Consigues buenos resultados y pasas a estar en el punto de mira. Después se produjo una especie de efecto bola de nieve en los medios. Se burlaron de las instrucciones que le di a Garnacho en un papel cuando jugábamos con diez contra el PSG. La ropa que llevaba se convirtió en motivo de burla, y también mi forma de hablar. ¡No soy un chiste!»

De un comienzo prometedor a una pesadilla en Stamford Bridge

Las burlas alcanzaron su punto álgido durante una humillante eliminación de la Champions League ante el Paris Saint-Germain. Rosenior fue objeto de numerosas bromas después de entregar una nota táctica a Alejandro Garnacho en el minuto 83, cuando el Chelsea perdía por 8-2 en el marcador global.

Anuncios Anuncios

Rosenior duró solo 107 días al frente del Chelsea tras llegar desde el Estrasburgo, club vinculado a los londinenses, para sustituir a Enzo Maresca. Aunque su etapa comenzó de forma prometedora, con seis victorias en sus primeros siete partidos, todo se torció rápidamente: el Chelsea sufrió siete derrotas en sus últimos ocho encuentros antes de que finalmente fuera destituido.

Related Topics

Un aprendizaje bajo los focos

Pese al dolor de su destitución y al carácter personal de los ataques, Rosenior insiste en que no se arrepiente de haber aceptado el puesto en uno de los clubes más sometidos al escrutinio del mundo. Considera esos cuatro meses un paso fundamental en su evolución profesional, una experiencia crucial que ha allanado el camino para su éxito actual al frente del Paris FC, que ocupa la cuarta posición de la Ligue 1 tras nueve partidos, a solo tres puntos del líder, el Paris Saint-Germain.

Rosenior profundizó en la presión de ajustarse a una imagen determinada: «Fue la mejor experiencia de mi vida, y también la más dura. Fue fantástico, aunque solo duró cuatro meses. No quiero entrar en detalles ahora; hablaré de ello algún día, cuando llegue el momento. Pero, en un país donde la tolerancia es un valor importante, lo que ocurrió allí no tiene nada que ver con el fútbol. En Inglaterra existe una idea preconcebida de cómo debe ser un entrenador de la Premier League y cómo debe comportarse. Tienes que ajustarte a ese modelo. Quienes me conocen saben que soy una persona que intenta ser sincera y auténtica».

Anuncios

En busca de la reivindicación en el fútbol francés

El entrenador concluyó destacando la lección que extrajo de su etapa en Stamford Bridge y lo fácil que resulta construir un relato. «Pero no puedo controlar cómo me describen los medios ni cómo hablan de mí», añadió. «Lo que he comprendido ahora, y esto es importante para todos los entrenadores del mundo, es que las redes sociales, o los medios en general, pueden determinar la opinión pública sobre la calidad de un jugador o un entrenador. Esto no es nuevo, por supuesto, pero la mayor lección que me dejó mi etapa en el Chelsea es saber que también son capaces de construir todo el relato en torno a la trayectoria de un club».