«No soy lo bastante bueno para la selección neerlandesa»

Mexx Meerdink no cree que merezca un lugar en la convocatoria de la selección neerlandesa. Así lo dijo este domingo el delantero del AZ en declaraciones a De Telegraaf, poco después de la victoria por 1-0 ante el Telstar.

En un primer momento, Meerdink no fue convocado por el seleccionador Xavi. Debido a las bajas de Justin Kluivert y Donyell Malen, finalmente se envió una invitación a casa de los Meerdink.

«Sí estaba en la prelista, pero lo que he mostrado en el último periodo simplemente no ha sido suficiente», afirmó el autocrítico Meerdink, que se incorporó el lunes a la selección neerlandesa.

«La selección neerlandesa es todo un escenario y mi objetivo es estar ahí, pero ahora no me lo he ganado», continuó el autor del gol de la victoria ante el Telstar. «Simplemente tengo que hacerlo mejor, eso también lo sé yo. Por supuesto que es una pena, pero puedo afrontarlo».

«He marcado el gol de la victoria, sí, pero futbolísticamente todavía no fue de máximo nivel. Aún no soy el Mexx libre que era hace un año. Quizá sea inconscientemente la tensión de que ‘todo tiene que salir bien’», analizó Meerdink, que ya pensaba en unas cortas vacaciones durante el parón internacional.

«Maravilloso, una semanita libre. Quizá llegue en un buen momento, porque después de los partidos internacionales viene un periodo muy cargado. Así que me voy unos días», concluyó el jugador del AZ.

Unas horas después, la situación era completamente distinta. Kluivert y Malen se cayeron de la convocatoria, por lo que Meerdink acabó siendo llamado por Xavi. El delantero del AZ fue convocado por primera vez con la selección neerlandesa en octubre del año pasado, pero entonces una lesión se interpuso en su camino.