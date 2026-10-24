El portugués José Mourinho, entrenador del Real Madrid, encendió el ambiente de cara al esperado Clásico ante el Barcelona, después de defender a su equipo frente a las críticas y negarse a revelar su plan táctico para el partido, lanzando declaraciones irónicas durante la rueda de prensa previa al duelo de mañana domingo en el estadio Spotify Camp Nou, correspondiente a la décima jornada de LaLiga.

En respuesta a una pregunta sobre el hecho de que el Barcelona recibiera elogios exagerados mientras el Real Madrid era objeto de críticas excesivas, Mourinho dijo: "Si hace una semana la gente pensaba que íbamos a sufrir una derrota aplastante, seguirán pensando lo mismo. No me afecta que la gente hable bien del Barcelona, porque eso no me incumbe".

Y añadió que el Barcelona merece elogios cuando ofrece un rendimiento destacado, pero recalcó que el Real Madrid todavía está al principio de su proyecto, al explicar: "Se nos ve como un equipo completo, y eso es muy difícil en el fútbol, pero aún no hemos llegado a esa fase. Solo llevamos trabajando tres meses, y durante la pretemporada se incorporaban jugadores cada semana, y luego llegó el parón".

Y prosiguió: "Todavía estamos en las primeras etapas, en las que el entrenador conoce a los jugadores, analiza su rendimiento y define las líneas de trabajo, mientras los jugadores conocen sus ideas. Por eso, no me parece justo comparar a un equipo que está en esta fase con otro que lleva años siendo sólido".

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Sobre la barba que se dejó hace unos días, y si le trae suerte, Mourinho se burló de la idea diciendo: "No es ninguna superstición en absoluto. ¿Me veo mal con barba? ¿Debería cambiarla?", antes de asegurar que es uno de los pocos en el mundo del fútbol que no cree en las supersticiones.

En cuanto a su plan para el Clásico y el once titular, el técnico portugués se negó a dar cualquier detalle, limitándose a decir: "No voy a responder a esa pregunta, es mejor que hagas otra. No voy a hablar de planes, ni de jugadores, ni de la alineación".

Mourinho también respondió con ironía a una pregunta sobre las debilidades defensivas de su equipo y la posibilidad de apostar por un estilo más ofensivo, diciéndole al periodista: "Eres listo, ¡pero yo no soy tonto!".