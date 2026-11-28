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Jose Mourinho ha hablado del rápido desarrollo de Dean Huijsen en el Real Madrid y ha destacado el trabajo que hicieron juntos en la Roma y las duras lecciones de la Premier League. El técnico explicó cómo Antonio Rudiger e Ibrahima Konate complementan al joven central y admitió que evita elogiar demasiado a Huijsen.

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Mourinho repasa el salto de Huijsen de la Roma al Madrid

El entrenador del Real Madrid, Jose Mourinho, ha elogiado la creciente madurez de Dean Huijsen en el centro de la defensa del Real Madrid y ha recordado cuánto ha progresado el joven desde que coincidieron en la AS Roma. En la previa del partido de Liga del sábado contra el Alavés, Mourinho explicó cómo una etapa exigente en Inglaterra ayudó a mejorar a Huijsen antes de su reencuentro en España.

«Cuando Dean estaba conmigo en la Roma, era un niño y, como tal, tenía un camino que recorrer. La dificultad de la Premier League le ha hecho mejorar en muchos aspectos y, desde fuera, mi impresión es que el año pasado no hizo una buena temporada, pero el hecho de que ya me conociera ha ayudado a acelerar su crecimiento», dijo Mourinho. «Ahora es joven por edad, pero es un jugador mucho más maduro».

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«No soy demasiado amable con él»

Aunque Huijsen reaccionó bien a quedarse fuera del Mundial, Mourinho recalcó que evita deliberadamente elogiarlo en exceso para que el defensa mantenga los pies en el suelo y las ganas de mejorar.

«Está creciendo mucho y ha gestionado bien la frustración de no ir al Mundial, interpretándola de forma positiva», explicó Mourinho. «No hay que elogiarlo demasiado porque podría perjudicarlo. Mi forma de actuar como entrenador le ayuda porque no soy demasiado amable con él».

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Cómo Rudiger, Konate y Huijsen impulsan el ataque del Madrid

Mourinho también destacó la influencia de los defensas más experimentados Antonio Rudiger e Ibrahima Konate y explicó cómo su compenetración permite al Real Madrid defender con agresividad e iniciar los ataques más arriba en el campo.

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«Rudiger es un compañero importante para él y el perfil de Konate también ayuda cuando juegan juntos», señaló. «Defender bien también significa ayudar al equipo a mejorar en ataque. Cuando tienes seguridad atrás y una línea defensiva más adelantada, puedes presionar mejor y los defensas ganan los duelos individuales».

Otra prueba defensiva ante un Alavés en buena forma

Huijsen y la defensa del Real Madrid afrontarán una dura prueba el sábado por la noche ante un Alavés que lleva tres partidos invicto y cuenta en ataque con Lucas Boye y Mariano, exdelantero del Madrid, ambos con seis goles.

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Con el Real Madrid en busca de su undécima victoria consecutiva en todas las competiciones, Mourinho exigirá otra actuación defensiva contundente en el Santiago Bernabéu.