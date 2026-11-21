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El Arsenal afronta una nueva preocupación por las lesiones después de que David Raya tuviera que abandonar el partido de Premier League del sábado contra el Newcastle United. El portero español, pieza fundamental del Arsenal, pareció sufrir un problema en el hombro que le impidió terminar el encuentro en St James' Park.

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Arteta ofrece una preocupante actualización sobre Raya

Getty Images

Arteta ha admitido estar preocupado por la lesión que sufrió Raya durante el empate 2-2 del Arsenal ante el Newcastle el sábado. El internacional español, que se ha convertido en una pieza fundamental de la defensa del equipo del norte de Londres, tuvo que abandonar el campo en la segunda parte.

La lesión se produjo tras un choque con William Osula. Pese a recibir una primera atención sobre el césped, Raya seguía mostrando claras molestias y acabó siendo sustituido por Kepa Arrizabalaga.

En declaraciones a los medios tras el pitido final, Arteta no ocultó su preocupación por el estado del portero. El técnico del Arsenal explicó: «Por desgracia, tuvo que salir, y eso no son buenas noticias. Mañana se someterá a una resonancia magnética, pero ahora mismo no lo sé».

El Arsenal empata en un emocionante partido en Tyneside

La lesión ensombreció un vibrante encuentro en St James' Park en el que el Arsenal se adelantó dos veces, pero tuvo que conformarse con un punto. Eberechi Eze había dado una merecida ventaja a los visitantes en la primera parte tras un inicio dominador, pero la dinámica cambió después del descanso.

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Harvey Barnes y Malik Thiaw dieron la vuelta al partido para el Newcastle, antes de que Noni Madueke rescatara un empate para el Arsenal a falta de 12 minutos. Arteta expresó su frustración porque su equipo no sentenció el encuentro cuando lo tenía bajo control durante los primeros 45 minutos.

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Al valorar la actuación y el resultado, el técnico dio a entender que a su equipo se le había escapado la victoria. «Tengo la sensación de que hoy hemos perdido dos puntos», declaró en la rueda de prensa posterior al partido. Elogió la intensidad inicial de sus jugadores, pero lamentó el bajón de la segunda parte, que permitió al Newcastle volver a meterse en el encuentro.

A la espera de los resultados de la resonancia

La atención se centra ahora en los servicios médicos mientras esperan los resultados de la resonancia de Raya. Arteta confirmó que todavía no se conoce la naturaleza exacta de la dolencia, aunque parecía estar localizada en la zona del hombro.

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Preguntado por los detalles de cómo se produjo la lesión, Arteta señaló: «Fue un golpe. No sé cómo ocurrió ni cuál es la lesión. Tendremos que esperar y ver. Sabemos lo importante que es David para nosotros, pero mañana tendremos más noticias».

Perder a Raya durante un periodo prolongado supondría un contratiempo importante para las aspiraciones del Arsenal esta temporada. El portero de 29 años ha recibido elogios por su dominio del área y su distribución del balón, cualidades que han ayudado al Arsenal a mantener uno de los mejores registros defensivos de la liga.