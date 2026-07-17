Goal.com
En directo

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Todo sobre apuestas en GOAL
COMBO-FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINALAFP
Abdelmawgood Samir

Traducido por

No son 15 minutos: se ha fijado oficialmente la duración del descanso entre las dos partes de la final

España vs Argentina
España
Argentina
World Cup
España
Argentina
EE. UU.

Con interludios musicales

La FIFA ha zanjado la polémica sobre el descanso de la final del Mundial 2026 entre España y Argentina, que se jugará el domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Confirma que durará un máximo de 17 minutos, dos más de lo habitual.

La FIFA ha informado a las federaciones española y argentina que 11 minutos se destinarán a actuaciones musicales de Shakira, Madonna y Justin Bieber, tiempo muy inferior a la media hora prevista inicialmente.

Los 6 minutos restantes se destinarán al montaje y desmontaje del escenario y al riego del campo, aspecto que preocupa a España por el estado seco y lento que mostró el césped en partidos previos.

Los descansos para hidratación, habituales en este Mundial por las altas temperaturas, se mantienen en dos: uno en cada parte.

La medida disipa los temores de ambos equipos sobre el efecto de una pausa larga en la forma física y la concentración de los jugadores en el partido más importante de la historia del fútbol, que se espera que sea presenciado por más de 80 000 espectadores en el estadio y por millones de telespectadores en todo el mundo.

World Cup
España crest
España
ESP
Argentina crest
Argentina
ARG
Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google