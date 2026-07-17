No son 15 minutos: se ha fijado oficialmente la duración del descanso entre las dos partes de la final

La FIFA ha zanjado la polémica sobre el descanso de la final del Mundial 2026 entre España y Argentina, que se jugará el domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Confirma que durará un máximo de 17 minutos, dos más de lo habitual.

La FIFA ha informado a las federaciones española y argentina que 11 minutos se destinarán a actuaciones musicales de Shakira, Madonna y Justin Bieber, tiempo muy inferior a la media hora prevista inicialmente.

Los 6 minutos restantes se destinarán al montaje y desmontaje del escenario y al riego del campo, aspecto que preocupa a España por el estado seco y lento que mostró el césped en partidos previos.

Los descansos para hidratación, habituales en este Mundial por las altas temperaturas, se mantienen en dos: uno en cada parte.

La medida disipa los temores de ambos equipos sobre el efecto de una pausa larga en la forma física y la concentración de los jugadores en el partido más importante de la historia del fútbol, que se espera que sea presenciado por más de 80 000 espectadores en el estadio y por millones de telespectadores en todo el mundo.