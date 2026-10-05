El portero de la selección de Benín, Marcel Dandjinou, aseguró que su misión ante Argentina será impedir que los jugadores del equipo rival marquen, incluido Lionel Messi.

La selección de Benín se enfrentará a su homóloga argentina pasada la medianoche de mañana, en el partido de despedida histórica de Lionel Messi.

El portero de la selección de Benín, Marcel Dandjinou, será titular en el encuentro y tendrá la misión de frenar a Messi y a sus compañeros en el estadio Monumental.

Marcel tiene 28 años y juega en el Kruger United, de la Premier League sudafricana.

Próximos partidos ARG Amistosos 19:00 BEN

El diario "Marca" habló con él cuando acababa de llegar a Buenos Aires unas horas antes, preparándose para un partido también histórico para Benín. Un encuentro rodeado de mucha polémica por las supuestas deficiencias en la preparación de Benín debido a la falta de los medios necesarios para ello.

Sobre las deficiencias que afrontaron en el hotel (falta de luz y agua) y en el entrenamiento, el portero respondió: "No hemos tenido ningún problema. Estamos bien aquí en Buenos Aires. ¿Por qué dices eso? La verdad es que hemos tenido buenas condiciones".

Y sobre lo que supone jugar contra Lionel Messi, dijo: "Para mí, este partido no es como cualquier otro. Creo que es una oportunidad irrepetible, porque es el último partido de Messi. Es un partido especial. Pero, mira, estamos aquí por Argentina y por Messi, aunque no debemos olvidar que también representamos a nuestro país".

Y continuó: "Estamos aquí para defender a Benín. Esto es fútbol: once jugadores contra once. Podemos ganar, empatar, o pueden ganar ellos, pero es fútbol. No estamos aquí para ser turistas en Argentina; estamos aquí para jugar y competir. Será un gran día en nuestras vidas".

Y añadió: "Para mí, Messi es una de las leyendas del fútbol. Crecimos viéndolo jugar. Es uno de nuestros jugadores favoritos. Poder jugar ahora contra él, en el mismo campo, es increíble. Nunca imaginé que esto ocurriría, pero ocurrirá el martes. Para mí, Leo es una leyenda, una leyenda de verdad".

Al portero de Benín le plantearon la siguiente pregunta: imagina que ha llegado el último minuto y Messi aún no ha marcado... y entonces pitan un penalti a favor de Argentina, y Leo se coloca frente a ti. ¿Le dejarías marcar porque es su último partido?

Y Marcel respondió: "No, no. Soy portero, y mi misión es detener los balones. Aunque fuera el último minuto y pitaran un penalti, si lo lanza Messi, intentaré detenerlo. Es así de simple: es fútbol. Sí, estamos aquí para celebrar a Messi, pero nadie nos ha pedido que le regalemos un gol. Y, conociendo a Messi, no hace falta que le regalemos nada. Si quiere marcar, tendrá que esforzarse al máximo para conseguirlo".

Y sobre el hecho de que se hiciera un sorteo para decidir quién le pediría la camiseta a Leo, dijo: "Si le preguntas a cualquier jugador de mi equipo, te dirá que quiere su camiseta. Así que sería estupendo que hicieran muchas camisetas y le dieran una a cada jugador. Porque si solo uno de nosotros va a pedir la camiseta, no creo que sea fácil: todos queremos una".

Y señaló: "Será un gran honor para mí jugar, y ese recuerdo quedará grabado en mi memoria para siempre. Podré decir a lo largo de mi carrera: estuve allí, en el último partido de una leyenda, en el último partido de Messi. Es algo increíble".

Y sobre si el mejor jugador de la historia es Messi, el portero dijo: "Crecimos viendo a Messi y a Cristiano. Nos han enseñado mucho sobre fútbol. Llevan mucho tiempo compitiendo. Para mí, Leo es uno de los mejores jugadores de este deporte, es más, es uno de sus reyes".