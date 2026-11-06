«No somos tan malos como parecemos»: Iraola responde al enfado de la afición del Liverpool

Andoni Iraola, director técnico del Liverpool, habló sobre la necesidad de recuperar el ritmo de las victorias tras sufrir dos derrotas consecutivas recientemente, señalando que comprende el enfado de la afición por el nivel del equipo, todo ello en la rueda de prensa que ofreció hoy viernes de cara al encuentro ante el Crystal Palace el próximo domingo, correspondiente a los partidos de la décima jornada de la Premier League inglesa.

Iraola sigue molesto por la reciente caída del Liverpool en su propio estadio ante el Arsenal por un gol a cero, así como por el hecho de que Alexander Isak no recibiera un penalti en ese encuentro, subrayando la ausencia de aclaraciones oficiales al decir, según recogió el sitio "Sky Sports": "No hemos recibido ninguna explicación, pero este es el sistema que se aplica, y nos limitaremos a esperar las conclusiones del comité de árbitros, exactamente como ocurrió tras el último partido ante el Brighton, del que no sacamos nada. Creo que tendremos que esperar 10 días antes de que anuncien su opinión".

El Liverpool atraviesa un retroceso de resultados en los últimos partidos, tras caer ante el Arsenal (1-0) el pasado domingo, y después perder ante el Fenerbahçe turco (3-2) en la Liga de Campeones de Europa el pasado miércoles. Así, los Reds se ubican actualmente en la quinta posición de la clasificación de la Premier League con 15 puntos y a una diferencia de 9 puntos completos respecto al Arsenal, que lidera.

El entrenador del Liverpool insistió en la necesidad de reaccionar rápidamente y cambiar la situación tras el reciente bajón de resultados, afirmando: "El desafío en un club del tamaño del Liverpool es que la semana pasada estábamos en una magnífica racha de victorias, todo estaba en un buen lugar y todos de un ánimo excelente, pero tras dos derrotas todo cambia por completo, y esa es la realidad con la que debe lidiar un club de la talla del Liverpool. Tenemos que tener la reacción necesaria, pues ganar al Crystal Palace es una necesidad apremiante. Hemos pasado por circunstancias similares ante el Bournemouth e incluso en el partido ante el Brentford, y debemos ir allí para cumplir la misión y sumar los puntos del partido".

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El técnico español se mostró feliz por la convocatoria de Rio Ngumoha a las filas de la selección inglesa, después de que Thomas Tuchel, seleccionador de Inglaterra, anunciara hoy viernes la lista para el próximo parón internacional, diciendo: "Es una muy buena noticia para Rio y también para nosotros. Siempre resulta peligroso cuando lo ponemos en buenas posiciones frente a los rivales, y está en constante evolución y nos ayuda mucho".

Sobre el esperado encuentro ante el Crystal Palace, que se encuentra en la posición 18 con 7 puntos, Iraola mostró su gran respeto por el rival, diciendo: "Incluso con el cambio de entrenador hay una continuidad en su estilo de juego, y los jugadores están completamente acostumbrados a lo que hacen. Vi su partido el jueves: lucharon hasta el final con 10 jugadores y lograron el resultado en los últimos segundos (el empate ante el Hoffenheim en la Europa League por 1-1). Es un equipo que cuenta con elementos de gran calidad, y juegan buen fútbol con el balón. Además, su estadio no es grande, por lo que sientes la presión rápidamente a partir de un saque de banda o un balón largo, y se dan muchas situaciones dentro del área que requieren una gran calidad defensiva y ofensiva".

Sobre la situación médica de los ausentes y el estado de Ryan Gravenberch, aclaró: "La única duda que tenemos se resume en Ryan Gravenberch, mientras que el resto de los elementos siguen igual. El estado de Ryan está ligado a una evaluación diaria y depende de su grado de tolerancia al dolor, y veremos si podemos manejar el asunto para que esté en condiciones de ayudarnos".

Sobre la presión de la afición y la irregularidad de los resultados del equipo, el entrenador de los Reds afirmó: "Cuando perdemos un partido todos se enfadan, pero tenemos que ver las cosas con una perspectiva equilibrada y sabemos que el camino tiene altibajos. Debemos superar este momento; ojalá ofreciéramos niveles sólidos y ganáramos siempre, pero eso no ocurre todo el tiempo. Estábamos en una racha positiva y luego perdimos dos partidos, por lo que surgieron las dudas, y lo comprendo totalmente; si yo fuera aficionado haría lo mismo. Pero trabajamos a diario y sabemos lo que hacemos, no somos tan malos como la imagen que damos hoy ni tan malos como la que mostramos hace una semana, y el desafío reside en mantener la moral del grupo".

Sobre la excesiva deportividad de su equipo ante los árbitros, Iraola cerró sus declaraciones diciendo: "Somos un grupo honesto, incluso demasiado honesto en algunas ocasiones. El árbitro nos felicitó después del partido y no sé si eso me gustó realmente. Las cosas deben ser naturales, sin fingimiento, y cuando nos quejamos la queja debe ser real. Somos un equipo que quiere presionar y ser fiero, pero el equilibrio en ello marca una gran diferencia. La posesión y la llegada al área resultan mucho más fáciles cuando vas por delante en el marcador y encuentras espacios, y eso es lo que nos ha faltado últimamente cuando no mantuvimos nuestra ventaja".