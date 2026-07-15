Las notas de L’Équipe son muy duras tras la eliminación de Francia en el Mundial 2026. Los Bleus no tuvieron opciones el martes ante España, que ganó 0-2 sin esfuerzo.

El medio deportivo más influyente de Francia no se anda con rodeos a la hora de otorgar las notas. Lucas Digne, que tras el Mundial pasará del Aston Villa al París Saint-Germain, recibe un 2.

«Con su cabezazo descontrolado y su tosca falta sobre Lamine Yamal, cometió dos errores que dieron lugar al penalti. Parecía haber vuelto a meterse en el partido antes del descanso, pero su segunda parte se caracterizó por repetidas pérdidas de balón y su sustitución por Theo Hernández».

También se critica a Ousmane Dembélé, Balón de Oro que lo hizo casi todo mal y acabó desapareciendo, y a Michael Olise, muy impreciso.

A Olise se le critica su descuido: «Tras brillar en los partidos anteriores, esta vez cayó en picado y fue sustituido por Rayan Cherki».

Tchouaméni, Mbappé y el seleccionador Deschamps obtienen un 3. Nadie aprueba.

En RMC Sport la decepción es igual de evidente: «El sueño americano se acaba de golpe. Mikel Oyarzabal y Pedro Porro arrollan a una Francia inofensiva. Parecía una final, pero al final ni siquiera fue un partido».