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No solo los aficionados del Ajax se portaron mal el sábado: también hubo incidentes en Róterdam. Nuevas imágenes muestran que, entre otras cosas, se corea «Hamás, Hamás, judíos al gas».

Miles de aficionados del Feyenoord y del Ajax acudieron esta tarde a Róterdam y Ámsterdam, respectivamente, para animar a sus jugadores de cara al clásico del domingo por la tarde.

El ambiente en Varkenoord y De Toekomst era bueno. Los aficionados bailaron, saltaron y encendieron bengalas para intentar que los jugadores llegasen lo más motivados posible a la 202.ª edición del clásico.

A primera hora del día ya se había sabido que no todos los aficionados del Ajax se habían comportado bien. En una de las pancartas se leía «bloody Sunday», bajo una imagen del perfil urbano de Róterdam y varios bombarderos. Era una referencia al bombardeo de Róterdam del 14 de mayo de 1940.

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Ahora se ha sabido que también hubo incidentes en Varkenoord. Aficionados, entre ellos niños, gritan «Hamás, Hamás, judíos al gas» cuando la plantilla del Feyenoord se acerca a ellos después del entrenamiento.

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Uno de los adultos toma las riendas para que todo transcurra de la forma más organizada y ordenada posible. «¡Todo el mundo a esa puta línea, que nadie dé un puto paso hacia delante!».

Entonces animan a los jugadores, que les responden con aplausos. Alguien grita: «¡Vamos a por esos putos judíos!». Otros presentes repiten varias veces esa última palabra, tras lo cual el «organizador» vuelve a dejarlo claro: «¡Detrás de esa puta línea!».