El Barcelona ha comenzado a moverse para asegurar el futuro de sus jóvenes talentos más destacados, tras el cierre del mercado de fichajes de verano.

El diario español Marca reveló que la dirección deportiva, encabezada por Deco, ha puesto en marcha lo que denominó la "operación blindaje", con el objetivo de proteger a 3 de sus jugadores más prometedores con nuevos contratos y elevadas cláusulas de rescisión.

El Barcelona había cerrado el mercado estival con la incorporación de cinco jugadores, además de deshacerse de varios futbolistas con salarios elevados, lo que le ha permitido abrir el capítulo de la renovación de contratos de aquellos elementos que considera que representan el futuro del equipo.

El egipcio Hamza Abdelkarim encabeza esta lista, tras acaparar las miradas durante los últimos meses, ya que el Barcelona activó la cláusula de compra definitiva de su contrato por 1,5 millones de euros después de su participación con la selección de Egipto en el Mundial, antes de continuar con su gran nivel y convertirse en el máximo goleador del equipo durante la pretemporada.

Según el diario Marca, el club catalán se prepara para mejorar considerablemente el contrato del delantero egipcio, elevando el valor de la cláusula de rescisión de 15 millones de euros a 150 millones de euros, en un paso que refleja la confianza de la dirección en sus capacidades y su deseo de protegerlo de las ambiciones de los clubes europeos.

Hamza no será el único jugador incluido en el proyecto, ya que el Barcelona trabaja también en prolongar el contrato del centrocampista Marc Bernal hasta el año 2031, con un aumento de su salario, después de que Deco asegurara al jugador que la incorporación de Rodri no afectará a su posición ni a su trayectoria dentro del equipo.

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La "operación blindaje" incluye también al joven lateral izquierdo Xavi Espart, que se ha impuesto con fuerza desde la pretemporada y ha logrado asentarse en el primer equipo durante el inicio de la temporada, lo que ha llevado al club a acelerar la mejora de su contrato, que actualmente se extiende hasta el año 2028.

El diario español afirmó que el Barcelona prefirió aplazar las negociaciones de renovación hasta después del cierre del mercado de fichajes, para centrarse en las incorporaciones y las salidas, antes de dirigir ahora su atención a asegurar el futuro de sus jóvenes talentos más destacados, a los que considera la piedra angular del proyecto del equipo en los próximos años.

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